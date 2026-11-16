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Kalajdzic bekam von euch einen
Kalajdzic bekam von euch einen "Einser", Gregoritsch einen "Dreier".
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1:0 gegen Irland

Zwei "Einser" – so habt ihr die ÖFB-Spieler benotet

Österreich fixierte mit einem 1:0-Sieg gegen Irland den Nations-League-Aufstieg. Zwei Spieler waren für die "Heute"-User hauptverantwortlich.
Von Sport Heute
16.11.2026, 07:09
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Österreich spielt in der Nations League wieder im Konzert der Großen mit. Das steht seit Samstag fest. Die ÖFB-Elf schlug Irland in Linz mit 1:0 und ist in Gruppe B3 nicht mehr von Rang eins zu verdrängen.

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Das Goldtor erzielte Sasa Kalajdzic (78.). Keeper Alexander Schlager hielt davor und danach den "Dreier" mit starken Paraden fest.

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    Das honorierten auch die "Heute"-Leser, die dem Duo die Bestnote "Sehr gut" gab. Schlager bekam satte 83 (!) Prozent, Kalajdzic immerhin 48.

    Drei rot-weiß-rote Kicker wurden von der Community mit einem "Gut" bewertet: Rückkehrer Christoph Baumgartner (51 %), Kapitän Konrad Laimer (42 %) sowie Stefan Posch (41 Prozent).

    Dass der Sieg umkämpft war, zeigt die Tatsache, dass in euren Augen neun ÖFB-Spieler "befriedigend" performt haben. Kevin Danso (38 %), Philipp Lienhart (43 %) und Phillipp Mwene (40 %) in der Viererkette, Nicolas Seiwald (52 %) als "Sechser". In der Offensive bekamen Startelf-Debütant Christoph Lang (45 %), Michael Gregoritsch (38 %) und Romano Schmid (45 %) einen Dreier. Auch die "Joker" Raul Florucz (58 %) und Sascha Horvath (57 %) boten eine durchschnittliche Leistung.

    Am Dienstag trifft Österreich zum Abschluss der Nations League in Debrecen (Ung) auf Israel. Selbst bei einer Pleite ist der Gruppensieg nicht in Gefahr.

    red, 16.11.2026, 07:09
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