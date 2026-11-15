i Fünf Tore bekamen die Fans beim Spektakel in Madrid zu sehen. IMAGO/NurPhoto 3:2-Drama in Nations League England beendet Spanien-Serie, holt Gruppensieg England feierte in Madrid einen dramatischen 3:2-Sieg gegen Spanien, sicherte sich in der Nations League den Gruppensieg. Von Sport Heute 15.11.2026, 22:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Party-Crasher England! Die "Three Lions" feierten am Sonntag einen überraschenden 3:2-Auswärtssieg gegen Spanien. Für den Weltmeister endete damit eine imposante Serie – 43 Partien war die "Furia Roja" ungeschlagen.

Harry Kane (43.) per Elfer, Ezri Konsa (53.) und Ben White (57.) brachten England in Madrid mit 3:0 in Führung.

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Doch dann sorgte Elliot Anderson für neue Brisanz. Der Brite kassierte für ein Torraub-Vergehen Rot (63.), Mikel Oyarzabal (65.) versenkte den fälligen Elfer.

Wenig später gelang "Joker" Nico Williams das 2:3 (75.). Spanien drückte in der Folge auf den Ausgleich, fand zahlreiche Möglichkeiten vor. Insgesamt 21 Schüsse feuerten Lamine Yamal und Co. ab.

Aber: England hielt in Person von Keeper James Trafford dem Dauerdruck stand, brachte den Sieg über die Zeit. Die Folge: Die "Three Lions" zogen in der Tabelle an Spanien vorbei, sind dank der besseren Tordifferenz Gruppensieger. Auch Spanien steht als Zweiter im Viertelfinale.

Kroatien schlägt Tschechien

Im Parallelspiel setzte sich Kroatien mit 2:1 gegen Absteiger Tschechien durch, beendete die Gruppe mit sechs Zählern auf Rang drei. Ivan Perisic (2.) traf nach Assist von Ex-Rapidler Dion Beljo zum 1:0, Adam Hlozek (84.) glich spät aus. Lovro Majer (87.) hatte die passende Antwort, sicherte den Hausherren den "Dreier".

Das Viertelfinale steigt im März 2027. Um den Titel geht es dann im Juni bei einem "Final Four"-Turnier.