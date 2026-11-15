i Ronaldinho ist wieder da. Reuters Kein Scherz Superstar Ronaldinho gab mit 46 sein Profi-Comeback Ex-Weltfußballer Ronaldinho feierte nach knapp elf Jahren sein Comeback. Der Brasilianer lief für den italienischen Drittligisten Ravenna auf. Von Sport Heute 15.11.2026, 19:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im September zauberte Ronaldinho bei einem Jux-Match in Klagenfurt. Nun ist der Weltmeister von 2002 zurück im Profi-Fußball.

Der Brasilianer lief am Sonntag für den italienischen Drittligisten Ravenna FC gegen Forli auf – und jubelte über einen 2:0-Erfolg. Der 46-Jährige stand in der Startelf, trug standesgemäß das Trikot mit der Nummer 10. Zur Halbzeit blieb er in der Kabine.

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Giulio Donati (36.) und Simone Rabbi (58.) erzielten die Treffer des Tabellen-Zweiten.

Der zweifache Weltfußballer und der Traditionsclub hatten schon im Juni ihre Zusammenarbeit beschlossen. Ronaldinho ist eng mit dem Präsidenten von Ravenna befreundet, weswegen der Deal überhaupt zustande kam. Der Brasilianer ist zudem Miteigentümer des Vereins. Ob er nochmals für den Klub aufläuft, kann er nicht beantworten. "Ich wäre bereit", sagte er nach dem Serie-C-Spiel.

Sein bislang letztes Profispiel bestritt Ronaldinho im Jahr 2015 für Fluminense Rio de Janeiro. Etwas mehr als zwei Jahre danach hatte er dann auch offiziell seine Karriere beendet.

Der für seine begnadete Technik und brillanten Tricks bekannte Kicker spielte in Europa für Barcelona, AC Milan und Paris Saint-Germain.