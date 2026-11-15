i Belgien ließ Italien keine Chance. IMAGO/Photo News Nations League 1:4! Italien verpasst Viertelfinale, Belgien jubelt Belgien feierte gegen Italien einen 4:1-Sieg, zog damit ins Viertelfinale der Nations League ein. Frankreich sicherte sich den Gruppensieg. Von Sport Heute 15.11.2026, 22:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitterer Fußball-Abend für Italien! Die "Squadra Azzurra" ging als Spitzenreiter in den letzten Nations-League-Spieltag – und verpasste am Ende als Dritter der Gruppe A1 das Viertelfinale.

Schuld daran war eine 1:4-Auswärtspleite gegen Belgien. Francesco Pio Esposito (11.) gelang zwar das 1:0, doch Maxim De Cuyper (15.), Nathan Ngoy (22.), Jeremy Doku (26.) und Diego Moreira (80.) drehten die Partie. Esposito vergab im Finish einen Elfmeter (92.).

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Die Belgier (12 Punkte) zogen damit an den Italienern (10 Punkte) vorbei, steigen als Gruppenzweiter auf.

Rang eins schnappte sich Frankreich (13 Punkte), das die punktelose Türkei mit 2:1 bezwang. Emirhan Topu (49./Eigentor) und Junior Kroupi (80.) netzten in Bordeaux für "Les Bleus", Abdülkerim Bardakci (90.) gelang für den Absteiger Ergebniskosmetik.

Das Viertelfinale steigt im März 2027. Um den Titel geht es dann im Juni bei einem "Final Four"-Turnier.