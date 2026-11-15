Startseite Sport Fußball
Belgien ließ Italien keine Chance.
Belgien ließ Italien keine Chance.
IMAGO/Photo News
Nations League

1:4! Italien verpasst Viertelfinale, Belgien jubelt

Belgien feierte gegen Italien einen 4:1-Sieg, zog damit ins Viertelfinale der Nations League ein. Frankreich sicherte sich den Gruppensieg.
Von Sport Heute
15.11.2026, 22:41
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Bitterer Fußball-Abend für Italien! Die "Squadra Azzurra" ging als Spitzenreiter in den letzten Nations-League-Spieltag – und verpasste am Ende als Dritter der Gruppe A1 das Viertelfinale.

England beendet Spanien-Serie, holt Gruppensieg

Schuld daran war eine 1:4-Auswärtspleite gegen Belgien. Francesco Pio Esposito (11.) gelang zwar das 1:0, doch Maxim De Cuyper (15.), Nathan Ngoy (22.), Jeremy Doku (26.) und Diego Moreira (80.) drehten die Partie. Esposito vergab im Finish einen Elfmeter (92.).

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Die Belgier (12 Punkte) zogen damit an den Italienern (10 Punkte) vorbei, steigen als Gruppenzweiter auf.

Rang eins schnappte sich Frankreich (13 Punkte), das die punktelose Türkei mit 2:1 bezwang. Emirhan Topu (49./Eigentor) und Junior Kroupi (80.) netzten in Bordeaux für "Les Bleus", Abdülkerim Bardakci (90.) gelang für den Absteiger Ergebniskosmetik.

Das Viertelfinale steigt im März 2027. Um den Titel geht es dann im Juni bei einem "Final Four"-Turnier.

red, Akt. 15.11.2026, 23:13, 15.11.2026, 22:41
Mehr zum Thema
Nations League Nationalmannschaft Italien Nationalmannschaft Frankreich Italien

Weiterlesen

Weitere Storys
Fussball
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote