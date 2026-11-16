i Marko Arnautovic wird vom ÖFB gefeiert. GEPA pictures "Steht 2027 auf Agenda" Arnautovic-Abschiedsspiel? ÖFB-Boss spricht Klartext ÖFB-Rekordmann Marko Arnautovic wartet noch auf ein Abschiedsspiel. Laut Verbandsboss Josef Pröll wird es 2027 dazu kommen. Von Sport Heute 16.11.2026, 05:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

137 Spiele, 49 Tore – Marko Arnautovic hält gleich zwei ÖFB-Bestmarken. Im Sommer beendete der 37-Jährige seine Länderspiel-Karriere, das WM-Aus gegen Spanien war sein letztes Match.

Trotz seiner verdienstvollen Leistungen für die Nationalmannschaft wurde "Arnie" noch nicht offiziell verabschiedet. Ein emotionales "Goodbye", wie es Lionel Messi bekam? Fehlanzeige! Eine Geste im Rahmen der Nations League, wie sie Portugal für Cristiano Ronaldo zeigte? Ebenfalls Fehlanzeige!

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"Heute" startete bereits vor einigen Wochen eine Umfrage, wollte wissen, ob sich der Stürmer ein Abschiedsspiel verdient hätte? Mehr als 9.000 User stimmten bereits ab, 73 Prozent sagen "Ja".

Sie werden erhört. ÖFB-Boss Josef Pröll versicherte am Samstag im "ORF", dass Arnautovic 2027 seinen letzten Auftritt bekommt. "Definitiv glaube ich schon, dass das auf der Agenda steht. Er hat Unglaubliches für den österreichischen Fußball geleistet und wir werden uns die Zeit dann nehmen, in einem Rahmen, der heißt 2027 und Qualifikation für die Europameisterschaft."

Ausgelost wird sie am 6. Dezember (18 Uhr) im International Convention Centre in Belfast. Österreich wird aus Topf 2 gezogen. Sobald Gegner und Spielplan feststehen, können auch die Arnautovic-Planungen beginnen. Fakt ist: Der Fan-Liebling soll in einem vollen Ernst-Happel-Stadion verabschiedet werden.