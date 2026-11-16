i Alex Schlager und Florian Wiegele (r.) GEPA pictures Nach Debatte um Schlager Kampf um Nummer 1! Welcher ÖFB-Goalie am meisten hält Wer setzt sich im Kampf um das ÖFB-Einserleiberl durch? Nach der Glanzleistung von Alexander Schlager gegen Irland folgt der Zahlen-Check. Von Sport Heute 16.11.2026, 11:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

ÖFB-Teamkeeper Alexander Schlager hielt am Samstag den Nations-League-Sieg gegen Irland mit seinen Paraden fest. Der Werder-Legionär wurde nach dem 1:0 in Linz neben Torschütze Sasa Kalajdzic als Matchwinner gefeiert.

Für den 30-Jährigen eine große Genugtuung, denn: Hinter den Kulissen musste Schlager einiges an Kritik einstecken, wie Kollege Michael Gregoritsch auf der Gugl verriet. "Ich will niemanden eine Plattform geben, aber es gibt einige die schießen ganz schön gegen Alex", sagte der Stürmer und stellte sich damit schützend vor seinen Kollegen und Kumpel.

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Legendäre ÖFB-Legionäre i ?

Der Hintergrund: Schlager ist unter Ralf Rangnick die Nummer 1 und zahlt dem Teamchef sein Vertrauen mit starken Leistungen zurück. Seit dem Wechsel von Salzburg nach Bremen muss sich der Goalie auf Klubebene mit der Backup-Rolle abfinden. Mit Florian Wiegele (Pilsen), Christian Zawieschitzky (Salzburg) und Lukas Jungwirth (LASK) drängen junge Keeper auf ihre große Chance.

Wer hat die besten Karten im Kampf um das Einserleiberl? "Heute" macht den Check der Fangquoten:

Die Fangquoten der vier Teamkeeper in Klub und Nationalmannschaft seit August 2025 (Stand: 16. November 2026) Sofascore

Schlager machte mit seiner Top-Vorstellung gegen Irland einmal mehr Werbung in eigener Sache. Die Debatte um die mangelnde Matchpraxis wird ihn und den Teamchef aber auch ins neue Jahr und die im März startende EM-Quali begleiten.

Die Konkurrenz im Tor

Die Top-Quote des Tschechien-Legionärs Wiegele zeigt: Der Druck von der Bank wird größer. Der 2,05-Meter-Hüne sammelte bisher zwei Länderspiel-Einsätze. Sie fließen ebenso in die Statistik ein, wie seine internationalen Auftritte in der Europa League – Pilsen ist in der aktuellen Meisterschaft nur Achter, konnte sich aber als Vorjahres-Dritter für das internationale Geschäft qualifizieren.

Die bisherigen Teamspiele des Grazers: Das 2:2 gegen Irland in Dublin und ein 5:1-Testsieg gegen Ghana in Wien.

Jungwirth wurde bei Meister LASK zum Bundesliga-Goalie der Saison gewählt, hörte nun schon vier Mal in der Ligaphase die Champions-League-Hymne. Die sechs Gegentore aus dem 3:6-Spektakel gegen Liverpool drücken seine Quote etwas nach unten. Im ÖFB-Team wartet der 22-Jährige noch auf sein Debüt.

Auch Zawieschitzky ist mit Salzburg international im Einsatz, kassierte in den vier Ligaphasen-Spielen der Europa League bisher acht Gegentreffer. Sein erstes und bisher einziges Länderspiel gewann er im September gegen den Kosovo 3:1. Mit zarten 19 Jahren ist der Kufsteiner das wohl größte Zukunftsversprechen auf der Goalie-Position und hat in seinem ersten Jahr als Nummer 1 der "Bullen" bereits stolze acht Millionen Euro Transferwert.

Schlager blickt auf 33 Länderspiele zurück, ist mit 30 Jahren im besten Torhüter-Alter und überzeugt Rangnick nicht nur mit seinen Paraden. Was wohl auch weiterhin für den Deutschland-Legionär spricht, ist seine Ruhe und Übersicht am Ball. Das einzige Fragezeichen bleibt mittel- und langfristig die Matchform. Für Werder hatte er bisher nur einen Einsatz im DFB-Pokal.