i Fußball-Ikone Basler als Ersthelfer: "Fast Glauben an Menschheit verloren." IMAGO/Jan Huebner "Kein Lebenszeichen" Basler kämpft bei Autobahn-Drama um Menschenleben Ex-Bayern-Star Mario Basler wird auf der A63 zum Lebensretter. Nach einem schweren Unfall reanimiert er mit zwei Helfern einen Autofahrer. Von Sport Heute 16.11.2026, 08:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen auf der deutschen Autobahn A63! Ex-Fußballstar Mario Basler wurde Zeuge eines schweren Verkehrsunfalls und zögerte keine Sekunde. Gemeinsam mit zwei weiteren Helfern rettete er einen bewusstlosen Autofahrer aus seinem Wagen und begann mit der Wiederbelebung.

Der Ex-Bayern-Star war auf dem Weg von Saarlouis nach Braunschweig, wo ein Auftritt auf ihn wartete. Plötzlich bemerkte er im Rückspiegel, wie ein weißes Auto rund 100 Meter hinter ihm gegen die Leitplanke krachte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Doch der Wagen blieb nicht stehen. Mit hohem Tempo raste er weiter, überholte Basler, prallte erneut gegen die Leitplanke und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug. Erst im Straßengraben kam das Auto zum Stillstand.

Basler hielt sofort an und eilte zum Unfallwagen. Am Steuer saß ein bewusstloser 59-Jähriger. Gemeinsam mit zwei weiteren Helfern zog er den Mann aus dem Fahrzeug.

"Kein Lebenszeichen", schilderte Basler gegenüber RTL. "Ich habe das Gesicht des Mannes noch vor mir."

Weil es unter der Motorhaube bereits rauchte, brachten die Helfer den Verletzten zunächst in Sicherheit. Anschließend begannen sie mit der Reanimation.

"Er lag einfach nur da mit aufgerissenen Augen", erinnerte sich Basler. Zwischenzeitlich habe der Mann nach Luft gerungen, dann aber wieder nicht reagiert.

Besonders schockiert zeigte sich der frühere Nationalspieler über das Verhalten anderer Autofahrer. Ein Feuerwehrmann wollte von der Gegenfahrbahn zur Unfallstelle gelangen, doch zahlreiche Autos und Lkw fuhren einfach weiter.

"Da habe ich fast den Glauben an die Menschheit verloren", sagt Basler im RTL-Interview.

Schließlich lief der 57-Jährige selbst auf die Fahrbahn, um den Verkehr zu stoppen und dem Feuerwehrmann den Weg freizumachen. "Helfen sollte im Grunde selbstverständlich sein", stellte Basler klar.

Was den Unfall ausgelöst hat, ermittelt nun die Polizei. Vermutet wird ein medizinischer Notfall.