i Holland-Star Reijnders spielt heute gegen Deutschland um den Nations-League-Aufstieg. GEPA pictures 2 Hattricks in 2 Wochen Ex-Supermarkt-Kassierer ist größte Klopp-Gefahr Früher saß er bei Aldi an der Kassa, jetzt schießt er Holland zum Sieg. Tijjani Reijnders ist vor dem Duell mit Deutschland in Topform. Von Sport Heute 16.11.2026, 07:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Supermarkt in die Fußball-Weltspitze!

Tijjani Reijnders ist derzeit kaum zu stoppen. Der niederländische Mittelfeldstar erzielte beim 7:0 gegen Griechenland am Freitag gleich drei Treffer innerhalb von 21 Minuten. Am Montag (20.45 Uhr) wartet in der Nations League Deutschland mit Teamchef Jürgen Klopp.

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Für die Deutschen könnte ausgerechnet ein ehemaliger Aldi-Kassierer zum Albtraum werden.

Zwei Hattrick in zwei Wochen

Reijnders befindet sich in absoluter Hochform. Bereits Ende Oktober traf der 50-Millionen-Mann für seinen Klub Al-Qadsiah dreimal in einem Spiel. Nun legte er im Nationalteam den nächsten Dreierpack nach.

Dabei verlief seine Karriere alles andere als geradlinig. Mit 19 Jahren arbeitete der Niederländer noch in einer Aldi-Filiale in Zwolle. Nach der Schule saß er an der Kassa, schlichtete Waren in die Regale und verdiente einige Hundert Euro im Monat.

Seine Mutter hatte ihn dazu ermutigt, sich einen richtigen Job zu suchen. Seine Eltern wollten ihm damit beibringen, wie viel Arbeit hinter dem verdienten Geld steckt.

"Ich habe beide Seiten der Medaille gesehen", erzählte Reijnders später dem niederländischen Sender NOS. Die Zeit im Supermarkt habe ihm gutgetan.

Auch sportlich musste er Rückschläge verkraften. Bei PEC Zwolle saß er zwischenzeitlich sogar in der U19 auf der Ersatzbank. Reijnders bezeichnet sich deshalb selbst als Spätentwickler.

Besonders kurios: Als ihm AZ Alkmaar seinen ersten Profivertrag anbot, stand noch eine Schicht bei Aldi an. Weil er keinen Ersatz auftreiben konnte, kündigte er kurzerhand seinen Job.

Heute zählt Reijnders zu den gefährlichsten Mittelfeldspielern der Niederlande. Seine größte Stärke sind die Läufe in den gegnerischen Strafraum. Mit seinem Tempo, seiner Technik und seinem Gespür für den richtigen Moment sorgt er immer wieder für Torgefahr.

Schon Startrainer Pep Guardiola lobte während Reijnders' Zeit bei Manchester City dessen Fähigkeit, im richtigen Moment in den Strafraum vorzustoßen.

Für Deutschland steht am Montag viel auf dem Spiel. Nach dem 3:1-Erfolg gegen Serbien will die Mannschaft von Jürgen Klopp gegen Holland den Schritt Richtung Nations-League-Viertelfinale machen.

Besonders aufpassen muss die deutsche Abwehr dabei auf einen Mann, der früher Waren über den Scanner zog und heute die gegnerischen Verteidiger alt aussehen lässt.