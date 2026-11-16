i Rangnick baut das ÖFB-Team gegen Isreal um. GEPA pictures Fast leere Ränge Rangnick setzt im ÖFB-Geisterspiel auf neue Gesichter Beim Nations-League-Abschluss gegen Israel setzt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auf neue Namen. In Debrecen werden nur wenige hundert Fans erwartet. Von Sport Heute 16.11.2026, 09:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ungewöhnliche Kulisse für das ÖFB-Team!

Österreichs Fußball-Nationalteam trifft am Dienstag (20.45 Uhr, live ORF 1) zum Abschluss der Nations League auf Israel. Im ungarischen Debrecen werden nur wenige hundert Zuschauer erwartet. Für einige ÖFB-Juwelen könnte die Partie vor nahezu leeren Rängen dennoch zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

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Nach dem bereits fixierten Gruppensieg und dem Aufstieg in die A-Liga kann Teamchef Ralf Rangnick ordentlich rotieren. Der Deutsche kündigte im Vergleich zum 1:0 gegen Irland "viele neue Gesichter" an. Damit dürfen sich unter anderem Rapidler Yusuf Demir und der erst 17-jährige Luca Weinhandl Hoffnungen auf einen Einsatz machen.

Nur wenige Hundert Fans erwartet

Gespielt wird im rund 20.000 Zuschauer fassenden Nagyerdei Stadion in Debrecen. Israel darf seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 aus Sicherheitsgründen keine Heimspiele im eigenen Land austragen.

Die bisherigen Nations-League-Heimspiele der Israelis in Ungarn fanden vor einer äußerst überschaubaren Kulisse statt. Gegen Irland kamen lediglich 319 Zuschauer, gegen den Kosovo waren es 440.

Der ÖFB verkaufte für das Duell knapp 300 Tickets an österreichische Fans. Damit könnten die rot-weiß-roten Anhänger im Stadion sogar in der Überzahl sein.

"Organisatorisch und sportlich ist es sicher ein Vorteil für uns, dass dieses Match in Debrecen stattfindet", erklärte ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Gleichzeitig hoffe er, dass internationale Spiele bald wieder in Israel möglich seien.

Gregoritsch: "Quasi ein Testspiel"

Die ungewöhnlichen Rahmenbedingungen und der bereits fixierte Gruppensieg bieten Rangnick die Gelegenheit, neue Spieler auszuprobieren.

"Wir sind in der Lage, dass wir aus einem Nations-League-Spiel quasi ein Testspiel machen und Spieler zu Einsätzen kommen, die ihr Debüt geben oder noch nie von Beginn an gespielt haben. Das ist nicht selbstverständlich", erklärte Michael Gregoritsch.

Auch Christoph Baumgartner begrüßt die geplanten Veränderungen. "Für die Jungs, die vielleicht neu dabei sind und noch nicht so viele Minuten gespielt haben, ist es eine wunderschöne Geschichte, dass sie Spielminuten kriegen oder sogar ihr Debüt feiern können."

Weinhandl winkt Debüt mit 17

Besonders im Mittelpunkt steht Luca Weinhandl. Der erst 17-Jährige könnte gegen Israel sein Debüt im österreichischen Nationalteam feiern.

Baumgartner ist vom Sturm-Juwel begeistert: "Er ist ein außergewöhnlich talentierter Spieler, der extrem klar ist."

Vor allem die Reife des jungen Spielers beeindruckt den 27-Jährigen. Trotz des großen Wirbels um seine Person bleibe Weinhandl ruhig und fokussiert. "Ich bin sicher, dass er seinen Weg gehen wird. Er muss verletzungsfrei bleiben, und der Rest wird kommen."

Baumgartner selbst könnte nach seinem 75-minütigen Einsatz gegen Irland zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen. Der Offensivspieler hatte am Samstag sein erstes Länderspiel seit fast acht Monaten absolviert.

Trotz der geplanten Rotation und der ungewohnten Geisterspiel-Atmosphäre ist die Zielsetzung klar: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen, egal, wer auf dem Platz steht. Wir werden alles reinhauen", stellte Baumgartner klar.

Der bereits feststehende Gruppensieg könnte dabei sogar helfen. "Der Druck ist weg. Das kann dazu führen, dass wir eine gewisse Leichtigkeit kriegen, und das erhoffe ich mir", erklärte der ÖFB-Star.