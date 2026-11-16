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Alphonso Davies
Alphonso Davies
IMAGO/Eibner
Emotionale Worte

Bayern-Star ist nach nächster Verletzung verzweifelt

Nächster Verletzungsschock beim FC Bayern! Alphonso Davies hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Der Kanadier spricht offen über seine Angst.
Von Sport Heute
16.11.2026, 14:16
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Bittere Nachrichten für den FC Bayern München! Linksverteidiger Alphonso Davies hat sich beim 3:2-Sieg der kanadischen Nationalmannschaft gegen Guatemala einen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister nach einer Untersuchung durch die medizinische Abteilung. Der 26-Jährige fällt damit vorerst aus.

Besonders bitter: Davies hatte gegen Guatemala als Kapitän gerade erst sein Comeback in der Startelf gefeiert. Nun wird der pfeilschnelle Außenbahnspieler erneut von einer Muskelverletzung ausgebremst. Wie lange der Kanadier pausieren muss, ist noch offen.

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Nach dem Länderspiel zeigte sich Davies sichtlich mitgenommen. "Ich bin ein bisschen frustriert und wütend", erklärte er gegenüber "OneSoccer". Vor allem die wiederkehrenden Probleme mit seinem Oberschenkel machen dem Bayern-Star zu schaffen.

"Eine Verletzung ist nie angenehm, vor allem nicht, wenn man eine Oberschenkelverletzung nach der anderen hat."

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Noch deutlicher wird Davies, als er über mögliche langfristige Folgen spricht. "Bei vier Oberschenkelverletzungen muss man sehr vorsichtig sein", warnt der 26-Jährige. Er befürchtet, dass bei weiteren Rückschlägen irgendwann sogar ein operativer Eingriff notwendig werden könnte. "Davor habe ich Angst. Es ist einfach wirklich hart."

Für die Bayern kommt der neuerliche Ausfall ungelegen. Davies zählt auf der linken Außenbahn zu den wichtigsten Spielern des deutschen Rekordmeisters, wurde in seiner Karriere allerdings immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Nun muss er erneut eine Zwangspause einlegen – und hoffen, dass ihm eine Operation erspart bleibt.

red, 16.11.2026, 14:16
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