i Haris Tabakovic IMAGO/Bildbyran Verletzung wohl gröber Bosnien verrät Operation von Salzburg-Star Tabakovic Haris Tabakovic dürfte Salzburg länger ausfallen. Der bosnische Verband plaudert aus, dass die Knieverletzung eine Operation notwendig macht. Von Sport Heute 16.11.2026, 12:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Verletzungsschock bei Red Bull Salzburg! Haris Tabakovic hat sich beim Nations-League-Spiel von Bosnien-Herzegowina gegen Schweden am Knie verletzt. Der 32-jährige Mittelstürmer musste bei der 2:3-Niederlage in Stockholm bereits in der 37. Minute ausgewechselt werden.

Nun gibt es erste Hinweise auf die Schwere der Verletzung.

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Bosniens Teamchef Sergej Barbarez spricht von einer Meniskusverletzung. "Er wird bis Ende des Jahres ausfallen", erklärt der Trainer am Montag bei einer Pressekonferenz. Besonders bitter: Laut Barbarez wäre es bereits die dritte Verletzung dieser Art für Tabakovic.

Der Angreifer hatte während der Partie ein verdächtiges Geräusch in seinem Knie wahrgenommen.

Bei Red Bull Salzburg will man die endgültige Diagnose allerdings noch abwarten. Tabakovic reist am Montag vorzeitig vom bosnischen Nationalteam ab und soll am Dienstag von den Klubärzten untersucht werden.

"Es ist ein schlechtes Zeichen. Details können wir noch nicht nennen, weil sich unsere Ärzte am Dienstag selbst ein Bild machen wollen", erklärt ein Vereinssprecher gegenüber "SALZBURG24".

Der bosnische Teamchef griff bereits vor: Tabakovic muss sich noch diese Woche einer Operation unterziehen.

Für Salzburg wäre ein längerer Ausfall des Torjägers ein schwerer Schlag. Tabakovic hat in dieser Saison bereits 15 Treffer erzielt und zählt zu den wichtigsten Offensivspielern der Bullen. Bis zur Winterpause stehen für den Bundesliga-Zweiten noch sechs Partien in Meisterschaft und Europa League auf dem Programm.

Besonders ärgerlich: Salzburg musste bereits im Oktober mehrere Verletzungen während der Länderspielpause verkraften. Unter anderem erwischte es Kapitän Nikolas Veratschnig, Christian Zawieschitzky und Damir Redzic. Nun droht auch Tabakovic länger auszufallen. Das Nations-League-Spiel Bosniens gegen Rumänien am Dienstag wird er definitiv verpassen.