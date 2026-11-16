i Romelu Lukaku Reuters Teamkarriere beendet Belgiens Rekordmann Lukaku hört nach 94 Toren auf Paukenschlag im belgischen Fußball! Rekordtorschütze Romelu Lukaku beendet seine Teamkarriere. Nach 16 Jahren ist für den 33-Jährigen Schluss. Von Sport Heute 16.11.2026, 12:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ende einer Ära bei den „Roten Teufeln“! Romelu Lukaku hat seinen Rücktritt aus der belgischen Fußball-Nationalmannschaft erklärt. Der 33-jährige Stürmer von Fenerbahce Istanbul zieht damit nach 135 Länderspielen und 94 Toren einen Schlussstrich. Kein anderer Spieler hat für Belgien öfter getroffen.

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Die Entscheidung kommt einen Tag nach dem 4:1-Erfolg der Belgier gegen Italien in der Nations League. Lukaku war bei der Partie nicht zum Einsatz gekommen. Nun steht fest: Der Angreifer wird das Trikot seiner Nationalmannschaft nicht mehr tragen.

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Seine beeindruckende Teamkarriere hatte bereits 2010 begonnen. Damals feierte Lukaku mit gerade einmal 16 Jahren sein Debüt für Belgien. In den folgenden Jahren entwickelte sich der bullige Mittelstürmer zu einer der wichtigsten Offensivwaffen seines Landes und stellte mit 94 Treffern einen Torrekord auf.

Lukaku war einer der prägenden Spieler der sogenannten Goldenen Generation Belgiens. Gemeinsam mit Stars wie Kevin De Bruyne und Eden Hazard sorgte er über Jahre für große Hoffnungen auf einen internationalen Titel. Der ganz große Triumph blieb der hochkarätig besetzten Mannschaft allerdings verwehrt.

Der sportliche Höhepunkt gelang bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Belgien erkämpfte damals den dritten Platz und damit das beste WM-Ergebnis seiner Geschichte. Für Lukaku endet nun nach 16 Jahren im Nationaltrikot ein bedeutendes Kapitel seiner Laufbahn.