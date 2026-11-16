i Der Champions-League-Ball 2026 IMAGO/Sebastian Frej Wer ihn jetzt macht Aus nach 26 Jahren! Neuer Ball für die Champions League Paukenschlag in der Champions League! Nach 26 Jahren verliert Adidas den prestigeträchtigen Auftrag für die Spielbälle. Künftig übernimmt Nike. Von Sport Heute 16.11.2026, 16:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ende einer Ära in der Königsklasse! Nach 26 Jahren wird Adidas als offizieller Hersteller der Champions-League-Spielbälle abgelöst. Wie die UEFA am Montag bekannt gibt, übernimmt der US-Sportartikelriese Nike ab der Saison 2026/27 die Ausstattung der europäischen Klubbewerbe. Der Vertrag läuft mindestens bis 2031.

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Dabei geht es nicht nur um die Champions League. Auch in der Europa League, der Conference League, im UEFA-Supercup und in der Youth League wird künftig mit Bällen von Nike gespielt. Damit sichert sich der US-Konzern eine der begehrtesten Partnerschaften im europäischen Klubfußball.

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Der Deal hat einen stolzen Preis. Laut Informationen von "The Athletic" zahlt Nike rund 40 Millionen Euro pro Saison für die Rechte. Auch der deutsche Sportartikelhersteller Puma soll Interesse an dem prestigeträchtigen Auftrag gehabt haben. Am Ende setzte sich aber Nike durch.

Für Adidas ist der Verlust ein weiterer schwerer Rückschlag im Konkurrenzkampf mit dem US-Rivalen. Die Marke mit den drei Streifen war über mehr als ein Vierteljahrhundert eng mit der Champions League verbunden. Besonders die charakteristischen Sternenbälle wurden zum Markenzeichen der Königsklasse.

Und es ist nicht der einzige prominente Verlust für Adidas. Auch die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wechselt künftig zu Nike. Das Nations-League-Spiel gegen die Niederlande am Montagabend soll der letzte Auftritt der DFB-Auswahl in Adidas-Trikots sein. Für Nike ist es damit der nächste große Coup auf dem Fußballmarkt.