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Vincent Kompany
Vincent Kompany
IMAGO/Ulrich Hufnagel
Aufatmen in München

Kompany nach Kollaps wieder im Bayern-Training zurück

Aufatmen beim FC Bayern! Gut drei Wochen nach seinem Zusammenbruch steht Trainer Vincent Kompany wieder auf dem Trainingsplatz.
Von Sport Heute
16.11.2026, 16:02
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Gute Nachrichten vom FC Bayern München! Trainer Vincent Kompany hat gut drei Wochen nach seinem Zusammenbruch erstmals wieder eine Trainingseinheit des deutschen Rekordmeisters geleitet.

Der 40-jährige Belgier stand bei der Nachmittagseinheit auf dem Platz und arbeitete wieder mit seiner Mannschaft.

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Kompany hatte zuletzt wegen einer Hirnhautreizung pausieren müssen. Die gesundheitlichen Probleme zwangen den Bayern-Coach zu einer längeren Auszeit. Nun ist der Trainer zumindest auf den Trainingsplatz zurückgekehrt.

Bei seiner ersten Einheit nach der Zwangspause musste Kompany allerdings noch auf zahlreiche Spieler verzichten. Viele Nationalteam-Kicker waren aufgrund der laufenden Länderspielpause noch nicht nach München zurückgekehrt. Der Belgier leitete deshalb ein Training mit reduziertem Kader.

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Ob Kompany bereits am Freitag wieder bei einem Pflichtspiel an der Seitenlinie stehen wird, ist noch unklar. Dann trifft der FC Bayern in der deutschen Bundesliga auf den 1. FC Köln. Eine Entscheidung über seinen Einsatz auf der Trainerbank steht noch aus.

Fest steht vorerst nur: Nach gut drei Wochen Pause hat Kompany einen wichtigen Schritt in Richtung Rückkehr gemacht. Wann er wieder vollständig in den Spielbetrieb einsteigt, bleibt abzuwarten.

red, 16.11.2026, 16:02
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