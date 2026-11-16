i In Klagenfurt könnte die U21-EM steigen. GEPA pictures "Geben uns Zeit" Nach Rapid-Nein wollen zwei Städte EM-Bewerbung retten Klagenfurt und Graz wollen Spiele der U21-EM 2029 austragen. Nach dem Nein der Rapid-Mitglieder wartet der ÖFB noch zu. Von Sport Heute 16.11.2026, 18:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich möchte die U21-Fußball-EM 2029 austragen. Die Bewerbungsunterlagen wurden der UEFA übermittelt, am 7. Dezember wird entschieden, wer den Zuschlag erhält. Auch Spanien ist im Rennen.

Seit dem Wochenende hat der ÖFB allerdings ein Problem. 224 Rapid-Mitglieder stimmten bei der grün-weißen Hauptversammlung gegen EM-Partien im Allianz Stadion – die Hütteldorfer Heimstätte war als Spielort vorgesehen.

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Ob sich Rapid nun tatsächlich als möglicher Austragungsort zurückzieht, ist offen. Fakt ist: Die Zeit drängt.

Am Montag brachten sich bereits zwei Alternativen ins Spiel. Klagenfurt mit dem Wörtherseestadion und Graz mit dem Stadion in Liebenau haben ihr Interesse an einer Austragung von Spielen der U21-EM 2029 deponiert.

"Wir im ÖFB wollen uns jetzt die notwendige Zeit geben, um grundsätzlich den Status quo zu diskutieren, und wir werden vor dem Wochenende diesbezüglich sicher keine Entscheidung treffen", zitiert die APA ÖFB-Generalsekretär Bernhard Neuhold.

Mit Klagenfurt könnte das bisher größte Stadion zur österreichischen Bewerbung dazukommen. Das Wörthersee-Stadion bietet Platz für 30.000 Zuschauer.

Neben dem Allianz Stadion sah der ÖFB folgende Orte vor: Franz-Horr-Stadion (Austria Wien), Stadion St. Pölten (SKN St. Pölten), Donauparkstadion (FC Blau-Weiß Linz), Oberösterreich Arena (LASK), Innviertel Arena (SV Ried), Tivoli Stadion Tirol (FC Wacker Innsbruck, WSG Tirol), Stadion Schnabelholz (SCR Altach).