Startseite Sport Fußball
Yusuf Demir sollte bald zurück sein.
Yusuf Demir sollte bald zurück sein.
GEPA pictures
Abreise vom ÖFB

Rapid-Arzt verrät, wie es dem Knie von Demir geht

Yusuf Demir hätte gegen Israel sein ÖFB-Comeback feiern sollen, bekam aber im Training einen Schlag auf das Knie. Jetzt gibt es ein Update.
Von Sport Heute
16.11.2026, 18:33
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Heimreise statt Länderspiel! Yusuf Demir bekam im ÖFB-Trainingscamp einen Schlag aufs Knie, fuhr daher nicht zum Nations-League-Match gegen Israel nach Debrecen (Ung). Bitter – der Rapidler hatte laut Ralf Rangnick eine Startelf-Garantie. Es wäre der erste Einsatz seit fünf Jahren gewesen.

Zurück in Wien, ließ sich der Offensivmann, der seinen Vertrag in Hütteldorf bis 2031 verlängert hat, von Rapid-Arzt Dr. Lukas Brandner durchchecken.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Nach Rapid-Nein wollen zwei Städte EM-Bewerbung retten

Der Mediziner sagt auf der Vereinshomepage: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass Yusuf Demir, der sich keine schwerwiegende Verletzung zugezogen hat, mit der fachmännischen Unterstützung unseres Physiotherapeuten-Teams um Gerry Kemmer rasch wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen wird können."

Ob ein Einsatz am kommenden Samstag gegen den GAK möglich ist, wird sich im Laufe der Woche entscheiden.

red, Akt. 16.11.2026, 18:34, 16.11.2026, 18:33
Mehr zum Thema
Rapid Rapid Wien ÖFB Nations League

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote