Rapid-Arzt verrät, wie es dem Knie von Demir geht

Heimreise statt Länderspiel! Yusuf Demir bekam im ÖFB-Trainingscamp einen Schlag aufs Knie, fuhr daher nicht zum Nations-League-Match gegen Israel nach Debrecen (Ung). Bitter – der Rapidler hatte laut Ralf Rangnick eine Startelf-Garantie. Es wäre der erste Einsatz seit fünf Jahren gewesen.
Zurück in Wien, ließ sich der Offensivmann, der seinen Vertrag in Hütteldorf bis 2031 verlängert hat, von Rapid-Arzt Dr. Lukas Brandner durchchecken.
Der Mediziner sagt auf der Vereinshomepage: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass Yusuf Demir, der sich keine schwerwiegende Verletzung zugezogen hat, mit der fachmännischen Unterstützung unseres Physiotherapeuten-Teams um Gerry Kemmer rasch wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen wird können."
Ob ein Einsatz am kommenden Samstag gegen den GAK möglich ist, wird sich im Laufe der Woche entscheiden.