i Yusuf Demir sollte bald zurück sein. GEPA pictures Abreise vom ÖFB Rapid-Arzt verrät, wie es dem Knie von Demir geht Yusuf Demir hätte gegen Israel sein ÖFB-Comeback feiern sollen, bekam aber im Training einen Schlag auf das Knie. Jetzt gibt es ein Update. Von Sport Heute 16.11.2026, 18:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heimreise statt Länderspiel! Yusuf Demir bekam im ÖFB-Trainingscamp einen Schlag aufs Knie, fuhr daher nicht zum Nations-League-Match gegen Israel nach Debrecen (Ung). Bitter – der Rapidler hatte laut Ralf Rangnick eine Startelf-Garantie. Es wäre der erste Einsatz seit fünf Jahren gewesen.

Zurück in Wien, ließ sich der Offensivmann, der seinen Vertrag in Hütteldorf bis 2031 verlängert hat, von Rapid-Arzt Dr. Lukas Brandner durchchecken.

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Der Mediziner sagt auf der Vereinshomepage: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass Yusuf Demir, der sich keine schwerwiegende Verletzung zugezogen hat, mit der fachmännischen Unterstützung unseres Physiotherapeuten-Teams um Gerry Kemmer rasch wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen wird können."

Ob ein Einsatz am kommenden Samstag gegen den GAK möglich ist, wird sich im Laufe der Woche entscheiden.