i Romano Schmid neben Junior Adamu (r.) GEPA pictures Chance für Debütanten Nächster ÖFB-Star fällt für Match gegen Israel aus Die Liste der Abwesenden wird länger und länger! Nach Yusuf Demir sagte auch Romano Schmid für die Nations-League-Partie Österreich gegen Israel ab. Von Sport Heute 16.11.2026, 19:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächster Ausfall im ÖFB-Team! Nach Yusuf Demir reiste auch Romano Schmid aus dem rot-weiß-roten Camp ab, fehlt damit am Dienstag in Debrecen (Ung) gegen Israel. Der Steirer nannte "familiäre Gründe" als Argument.

Gegen Irland stand der Offensivspieler noch in der Startelf, wurde in der Schlussphase für David Affengruber aus dem Spiel genommen.

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Fakt ist: Ralf Rangnick wird seine Startelf bunt durchmischen. So wird LASK-Goalie Lukas Jungwirth erstmals das ÖFB-Tor hüten und Teenager Luca Weinhandl ebenfalls sein Debüt geben. "Er ist ein außerordentlich begabter Spieler, mit 17 Jahren habe ich das noch nicht so oft erlebt", schwärmte der Teamchef. Auch Stuttgart-Juwel Yanik Spalt soll als "Joker" erste Minuten sammeln.

Österreich steht bereits als Gruppensieger fest, kann die abschließende Nations-League-Partie gegen Israel als Test betrachten.

Allerdings droht eine Geisterspiel-Atmosphäre. In Nagyerdei-Stadion passen etwa 20.000 Zuschauer. Der ÖFB verkaufte knapp 300 Tickets an eigene Fans, das dürfte für eine Überzahl reichen. In den bisherigen "Heimpartien" von Israel kamen 319 Personen gegen Irland und 440 gegen den Kosovo.