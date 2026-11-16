i Kane und Co. feiern den 3:2-Sieg in Madrid gegen Spanien. GEPA pictures "Wussten, wir schlagen sie" Tuchel nach Spanien-Coup: "Klarer Sieger ohne Rot" Nach Englands historischem 3:2-Sieg gegen Spanien jubelt Declan Rice. Teamchef Thomas Tuchel spricht von der besten Leistung seiner Amtszeit. Von Sport Heute 16.11.2026, 21:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die "Three Lions" beendeten am Sonntag die unglaubliche Serie von 43 ungeschlagenen Spielen des Weltmeisters Spanien. Für England-Teamchef Thomas Tuchel war es die beste Leistung seit seinem Amtsantritt im Jänner 2025.

"Wir wussten, dass wir sie heute Abend schlagen würden", erklärte Declan Rice nach dem Schlusspfiff gegenüber ITV Sport. Der Mittelfeldstar sprach von einem "gewaltigen Sieg" und verriet, dass die Mannschaft bereits vor dem Anpfiff fest an den Erfolg geglaubt hatte.

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Tuchel: "Brillante Vorstellung"

Auch England-Teamchef Thomas Tuchel kam nach dem Triumph in Madrid aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. "Ich kann die Mannschaft gar nicht hoch genug loben für das, was sie auf dem Platz gezeigt hat", erklärte der Deutsche.

Tuchel sprach von einer "brillanten Vorstellung" und bezeichnete den Auftritt angesichts des starken Gegners und des Auswärtsspiels als die beste Leistung seiner bisherigen Amtszeit.

Dabei hatten die Engländer nach einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung noch ordentlich zittern müssen. Nach einer Roten Karte für Elliot Anderson verkürzte Spanien auf 1:3 und später auf 2:3. England musste rund eine halbe Stunde in Unterzahl überstehen.

"Eine halbe Stunde lang zu zehnt zu spielen und 3:2 gegen eine Mannschaft zu gewinnen, die seit 43 Spielen ungeschlagen ist, ist eine riesige Leistung", betonte Rice.

"Klarer Sieger ohne Platzverweis"

Der englische Teamchef ärgerte sich trotz des Erfolgs über den Ausschluss von Anderson. Tuchel bezeichnete den Platzverweis als "große Entscheidung" und war überzeugt, dass seine Mannschaft ohne die Rote Karte "der klare Sieger gewesen" wäre.

Besonders beeindruckt zeigte sich der Deutsche vom Kampfgeist seiner Spieler. Trotz der schwierigen Schlussphase habe sich seine Mannschaft nicht aus dem Konzept bringen lassen.

Mit dem Sieg in Madrid sicherte sich England den Gruppensieg in der Nations League. Im März 2027 steht das Viertelfinale auf dem Programm, die Auslosung erfolgt am Freitag.

Tuchel blickt bereits voller Zuversicht auf die kommenden Aufgaben. "Wir sind immer bereit, an unsere Grenzen zu gehen", stellte der Teamchef klar.