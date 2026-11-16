i Scherhant gelang sein erstes Länderspieltor. IMAGO/ANP Nations League 5:0! Deutschland steigt nach Gala gegen Holland auf Deutschland steht im Viertelfinale der Nations League. Das Team von Jürgen Klopp schlug die Niederlande mit 5:0. Auch die Holländer sind durch. Von Sport Heute 16.11.2026, 22:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Deutschland hat am letzten Spieltag der Nations League doch noch das Ticket für das Viertelfinale gebucht – in beeindruckender Manier.

Die Truppe von Teamchef Jürgen Klopp zerlegte die Niederlande im ausverkauften Berliner Olympiastadion mit 5:0 (1:0). Die Tore im 50. Duell der beiden Erzrivalen erzielten Derry Scherhant (41.), Florian Wirtz (41., 71.), Nico Schlotterbeck (65.) und Brajan Gruda (77.).

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Vor allem die ersten beiden Treffer hatten es in sich – sie fielen aus sehenswerten Weitschüssen.

Kurios: Das von Xavi gecoachte Holland steigt ebenfalls auf – obwohl Griechenland das Parallelspiel gegen Serbien mit 1:0 gewann. Giorgos Masouras (69.) gelang das Goldtor.

Alle drei Nationen halten nach sechs Partien bei elf Zählern, die direkten Duelle und Torverhältnisse spuckten am Ende die Deutschen vor den Niederlanden und den "Hellenen" aus. Die Serben blieben ohne Zähler steigen ab.

Die Auslosung der K.-o.-Phase und der Play-offs findet am Freitag ab 12 Uhr in Nyon (Sz) statt. Gespielt wird im März 2027.