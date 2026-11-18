i Ob YouTube, Podcasts oder Online-Vorlesungen: Viele schauen und hören längst im Schnelldurchlauf. iStock/AnnaStills Forscher verraten Videos auf 2x-Geschwindigkeit: Schadet das dem Gehirn? Immer mehr Menschen schauen Videos in doppelter Geschwindigkeit. Das spart wertvolle Minuten, kann aber auch das Gedächtnis fordern. Von Heute Life 18.11.2026, 19:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Klick auf YouTube, kurz die Geschwindigkeit erhöhen – und schon dauert das halbstündige Video nur noch 15 Minuten. Ob Podcasts, Online-Vorlesungen oder Erklärvideos: Immer mehr Menschen lassen Inhalte im Schnelldurchlauf laufen. Das spart Zeit, doch wie viel bleibt davon tatsächlich im Kopf? Forscher haben eine überraschende Antwort.

Unser Gehirn kann erstaunlich viel Tempo vertragen

Normalerweise sprechen Menschen etwa 150 bis 200 Wörter pro Minute. Unser Gehirn kann allerdings deutlich mehr verarbeiten, erklärt Kognitionswissenschaftler Marcus Pearce von der Queen Mary University of London im "Time"-Interview. Mit etwas Übung lassen sich sogar doppelt so schnelle Sprachaufnahmen verstehen. Doch nur weil wir jedes Wort hören, heißt das noch lange nicht, dass wir uns später auch daran erinnern.

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Ab diesem Tempo leidet das Gedächtnis

Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2025, für die 24 Studien ausgewertet wurden, liefert interessante Ergebnisse: Bis zur 1,5-fachen Wiedergabegeschwindigkeit verschlechterten sich die Testergebnisse der Teilnehmer kaum. Bei doppeltem Tempo zeigten sich hingegen deutlichere Nachteile. Noch schneller wurde es besonders problematisch: Bei 2,5-facher Geschwindigkeit lagen die Testergebnisse im Durchschnitt rund 17 Prozent niedriger.

Der mögliche Grund liegt im Arbeitsgedächtnis. Es nimmt neue Informationen auf, verarbeitet sie und hilft dabei, Wissen langfristig abzuspeichern – doch seine Kapazität ist begrenzt. Prasseln zu viele Informationen gleichzeitig auf uns ein, kann das Gehirn schlicht nicht mehr alles ausreichend verarbeiten.

Ein einfacher Trick hilft beim Merken

Wer Videos trotzdem lieber schneller abspielt, muss nicht automatisch weniger lernen. Entscheidend ist auch, wie die Informationen präsentiert werden. Die Kognitionspsychologin Ashley Chen von der University of California in Los Angeles untersuchte, wie sich beschleunigte Inhalte besser einprägen lassen. Dabei zeigte sich: Wer neben dem gesprochenen Text auch passende Bilder, Grafiken oder Folien sieht, kann Informationen besser behalten. In einer Untersuchung schnitten Teilnehmer bei audiovisuellen Inhalten mit doppelter Geschwindigkeit sogar ähnlich gut ab wie jene mit normalem Tempo.

Auch Mitschreiben hilft. In weiteren Untersuchungen erzielten Personen, die bei doppelter Geschwindigkeit Notizen machten, bessere Ergebnisse als Teilnehmer, die bei normalem Tempo ohne Notizen zusahen.

Macht der Schnelldurchlauf auf Dauer unkonzentriert?

Bleibt die Frage, ob ständiges Beschleunigen unser Gehirn langfristig verändert. Hier geben die Forscher vorerst Entwarnung, allerdings mit Einschränkungen. Bislang gibt es keine ausreichenden wissenschaftlichen Belege dafür, dass Videos in doppelter Geschwindigkeit das Gehirn dauerhaft schädigen.

Ein höheres Tempo könnte sogar helfen, gedanklich weniger abzuschweifen. Andererseits könnte die schnelle Informationsflut anstrengender sein und möglicherweise beeinflussen, wie gut wir uns später auf langsamere Tätigkeiten konzentrieren können. Ob das tatsächlich passiert, ist wissenschaftlich noch nicht geklärt.