i Das MRT ist längst vorbei, die Bilder sind gemacht – doch der Befund lässt auf sich warten. iStock/CGinspiration Bilder da, Befunde fehlen Wiener Start-up will MRT-Befunde in Rekordzeit liefern Tagelang auf einen Befund warten? Ein neues Start-up aus der Hauptstadt will mit einem Ärztenetzwerk für mehr Tempo sorgen. Von Heute Life 18.11.2026, 06:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das MRT ist geschafft, die Bilder sind längst aufgenommen – doch statt Gewissheit gibt es für viele Patienten zunächst nur eines: Warten. Während die Sorge wächst, lässt der erlösende Befund auf sich warten. Ein Wiener Start-up will das ändern – und schickt Radiologen dorthin, wo sie dringend gebraucht werden.

Immer mehr Bilder, zu wenige Ärzte

Österreichs Radiologie steht unter Druck: Die Zahl der MRT-Untersuchungen im niedergelassenen Bereich hat sich innerhalb von zehn Jahren auf rund eine Million jährlich verdoppelt. Doch bei den Fachärzten sieht es ganz anders aus: Laut der Ärztekammer sind 46 Prozent der genehmigten Ausbildungsstellen in der Radiologie unbesetzt. Die Folgen sind in Spitälern und Röntgeninstituten spürbar. Die Geräte laufen, Untersuchungen werden durchgeführt, doch für die Auswertung der Bilder fehlen oft die Kapazitäten.

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Der Radiologe muss nicht mehr vor Ort sein

Hier setzt das in Wien gegründete Unternehmen Primedea an. Die Idee: Wenn ein Spital keinen freien Radiologen hat, übernimmt ein Facharzt aus einem externen Netzwerk die Befundung – unabhängig davon, wo er gerade arbeitet. Dafür werden die MRT- oder CT-Aufnahmen verschlüsselt übertragen und einem verfügbaren Spezialisten zugewiesen. Dieser beurteilt die Bilder, prüft und signiert den Befund. Anschließend wird das Ergebnis direkt in das System des Spitals zurückgespielt.

Bei Notfällen zählt jede Minute

Besonders wichtig ist das bei medizinischen Notfällen. Nach Angaben des Unternehmens sollen dringende Befunde innerhalb von weniger als 30 Minuten vorliegen, rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen. Für Routineuntersuchungen nennt Primedea eine Rücklaufzeit von einem Tag. "Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute", erklärt Radiologe und Mitgründer Priv.-Doz. Dr. Florian Huber. "Unser Job ist es, dass zwischen dem Bild und der Entscheidung des Arztes keine unnötige Zeit verstreicht."

Gerade kleinere Spitäler könnten davon profitieren. Bei einem Schlaganfallverdacht kann eine rasche radiologische Beurteilung helfen, die nächsten Behandlungsschritte vor Ort zu entscheiden, statt allein wegen fehlender Befundung wertvolle Zeit zu verlieren.

Mehr als 20 Fachärzte im Netzwerk

Seit Juni ist Primedea nach eigenen Angaben im Einsatz. Zu den angeschlossenen Einrichtungen zählen das Institut Röntgen Eisenstadt und das Institut Frühwald in St. Pölten. Mehr als 20 Radiologinnen und Radiologen arbeiten laut Unternehmen bereits über das Netzwerk. Alle verfügen demnach über eine gültige österreichische Zulassung und werden vor ihrer Aufnahme zusätzlich persönlich geprüft. Wie groß der Bedarf ist, zeigt ein Beispiel aus der Praxis: Ein Röntgeninstitut, das monatelang vergeblich einen weiteren Radiologen gesucht hatte, lässt inzwischen rund 100 MRT- und CT-Untersuchungen pro Woche über Primedea befunden.

Weniger Warten, schneller Gewissheit?

Das Wiener Unternehmen will Spitäler und Institute vor allem bei Personalengpässen, Nachtdiensten und besonders hoher Auslastung entlasten. Ob sich dadurch die Wartezeiten für Patienten flächendeckend verkürzen, muss sich erst zeigen. Klar ist aber: Wenn die Bilder bereits vorliegen, sollte die Diagnose nicht allein daran scheitern, dass gerade kein Radiologe Zeit hat.