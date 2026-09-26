Aus für Rabatt-Pickerl! So funktioniert neues System

Rabattpickerl bei Billa sind Geschichte – stattdessen starten die neuen Rabatt-Gutscheine. Es gibt einen entscheidenden Unterschied: Die Pickerl konnte man nach dem Kauf vorsichtig abziehen und wieder verwenden, die neuen Coupons werden nach dem Scannen an der Kasse einbehalten.
"Die klassischen Rabattpickerl werden jetzt einfacher", nennt es Billa-Pressesprecher Julian Steiner im "Heute"-Talk. Statt die Pickerl selbst auf die Produkte zu kleben, wird der Rabatt jetzt automatisch an der Kassa übernommen.
Die neuen Rabattgutscheine sind mit einem Strichcode versehen und werden an der Kassa dem Mitarbeiter übergeben. Nach dem Scannen wird der 25-Prozent-Rabatt automatisch vom teuersten Produkt abgezogen.
Der Vorteil ist laut Billa deutlich: "Man muss sich nicht mehr ärgern, dass man den Sticker vielleicht falsch geklebt hat oder überlegen, wo er draufkommt", sagt Steiner.
Sowohl für Kunden als auch für die Billa-Mitarbeiter stelle das neue System eine riesige Vereinfachung dar. Pro Einkauf sind bis zu vier Gutscheine einmalig einlösbar. Alle nicht verwendeten Pickerl kann man wieder mit nach Hause nehmen.