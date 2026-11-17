i Ein Satz zu schaumiger ZahnpastaViel Schaum sorgt beim Zähneputzen zwar für ein frisches Gefühl, sagt aber nichts darüber aus, wie gründlich die Zähne gereinigt werden. iStock/VikaValter Zum Zähneknirschen Rissige Lippen? Warum deine Zahnpasta schuld sein kann Rissige Lippen, rote Stellen oder kleine Pickelchen? Dahinter könnte ein Stoff stecken, den du täglich verwendest. Von Heute Life 17.11.2026, 20:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du pflegst deine Lippen, cremst fleißig nach und trotzdem bleibt die Haut rund um den Mund trocken, gerötet oder rissig? Dann könnte der Auslöser ausgerechnet im Badezimmer stehen. Denn selbst die Zahnpasta, mit der du täglich deine Zähne putzt, kann empfindlicher Haut Probleme bereiten.

Wenn die Zahnpasta zum Hautproblem wird

Brennende Lippen, schuppige Haut oder kleine rote Pünktchen rund um den Mund: Wer solche Beschwerden bemerkt, verdächtigt meist zuerst die Gesichtspflege, das Wetter oder bestimmte Lebensmittel. Dabei kann auch ein alltägliches Hygieneprodukt dahinterstecken. Wie die Luzerner Zahnärztin Florence Junes gegenüber dem Schweizer Nachrichtenportal "20 Minuten" erklärt, können bestimmte Inhaltsstoffe in Zahnpasta die Haut und Lippen reizen. Besonders anfällig sind Menschen, deren Haut ohnehin empfindlich ist oder deren natürliche Schutzbarriere bereits geschwächt ist.

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Dieser Inhaltsstoff steht unter Verdacht

Ein Stoff gerät dabei besonders häufig ins Visier: Sodium Lauryl Sulfate (SLS). Das Tensid sorgt dafür, dass Zahnpasta beim Putzen ordentlich schäumt und sich gleichmäßig im Mund verteilt. Was sich angenehm frisch anfühlt, kann für empfindliche Menschen allerdings zum Problem werden. SLS kann die Mundschleimhaut und die Haut rund um die Lippen reizen. Mögliche Folgen sind Trockenheit, Rötungen, Spannungsgefühle oder kleine Einrisse. Das bedeutet jedoch nicht, dass jede Zahnpasta mit SLS automatisch schädlich ist. Die meisten Menschen vertragen den Inhaltsstoff in den üblichen Konzentrationen problemlos.

Viel Schaum bedeutet nicht saubere Zähne

Wer wegen gereizter Lippen auf eine SLS-freie Zahnpasta umsteigen möchte, muss keine Abstriche bei der Zahnpflege befürchten. Denn der üppige Schaum ist für die Reinigung gar nicht entscheidend. Viel wichtiger sind gründliches Zähneputzen und Fluorid, das den Zahnschmelz stärkt und vor Karies schützt. Eine Zahnpasta muss also nicht stark schäumen, um ihre Aufgabe zu erfüllen.

Auch Minze und Zimt können reizen

SLS ist allerdings nicht der einzige mögliche Auslöser. Auch Menthol, Pfefferminzöl, Zimt und andere Duft- oder Aromastoffe können bei empfindlichen Personen Hautreaktionen hervorrufen. Und die kleinen Pickelchen rund um den Mund? Dahinter muss nicht unbedingt Akne stecken. Eine Kontaktreizung kann ebenfalls rote Erhebungen, Brennen oder Juckreiz verursachen. Auch bei einer perioralen Dermatitis, einer entzündlichen Hauterkrankung rund um den Mund, können bestimmte Zahnpasten die Beschwerden verstärken. Ein allgemeiner Zusammenhang zwischen Zahnpasta und Akne ist hingegen nicht nachgewiesen.

Was du bei gereizten Lippen tun kannst

Wer seine Zahnpasta als Auslöser vermutet, kann versuchsweise auf ein mildes, möglichst reizstoffarmes Produkt umsteigen. Dabei sollte weiterhin auf einen ausreichenden Fluoridgehalt geachtet werden. Bessern sich die Beschwerden, könnte die bisherige Zahnpasta mitverantwortlich gewesen sein. Bleiben Rötungen, Risse oder Hautausschläge bestehen oder treten sie immer wieder auf, sollte die Ursache dermatologisch abgeklärt werden.