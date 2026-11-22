i Je älter man wird, desto wichtiger wird neben Ausdauerbewegung das Krafttraining. Dazu reichen schon elastische Bänder, Gewichte oder das eigene Körpergewicht. iStock / Highwaystarz-Photography Lange gesund bleiben Mit 90 noch fit? Das raten Gesundheitsexperten Mit 90 ist Bewegung längst nicht vorbei. Gesundheitsfachleute erklären, warum Kraft, Gleichgewicht und regelmäßiges Training im Alter wichtig bleiben. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 08:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer bereits 80 oder 90 Jahre alt ist, muss auf körperliche Aktivität nicht verzichten. Auch im hohen Alter kann regelmäßige Bewegung dabei helfen, wichtige Fähigkeiten für den Alltag zu erhalten. Besonders das Training der Muskeln und des Gleichgewichts spielt eine bedeutende Rolle.

Österreichs Gesundheitsexperten empfehlen älteren Menschen deshalb, körperliche Aktivität möglichst regelmäßig in ihren Alltag einzubauen. Entscheidend ist nicht, sportliche Höchstleistungen zu erreichen. Vielmehr geht es darum, Beweglichkeit, Kraft und Selbstständigkeit möglichst lange zu bewahren.

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Auch mit 90 ist Bewegung sinnvoll

Mit zunehmendem Alter nehmen Muskelkraft und körperliche Leistungsfähigkeit häufig ab. Das kann alltägliche Tätigkeiten erschweren, etwa das Aufstehen von einem Sessel, das Stiegensteigen oder das Tragen von Einkäufen.

Gezielte Bewegung kann helfen, solchen Einschränkungen entgegenzuwirken. Dabei müssen es nicht unbedingt schwere Gewichte oder anstrengende Trainingseinheiten sein. Welche Übungen geeignet sind, hängt vom Gesundheitszustand und von den körperlichen Möglichkeiten der jeweiligen Person ab.

Auch wer bisher wenig aktiv war, kann davon profitieren, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen. Schon der Wechsel von völliger Inaktivität zu etwas regelmäßiger Aktivität gilt als wichtiger erster Schritt.

Zweimal pro Woche Muskeln trainieren

Die österreichischen Bewegungsempfehlungen für Menschen ab 65 Jahren sehen muskelkräftigende Übungen an mindestens zwei Tagen pro Woche vor. Dabei sollen möglichst alle großen Muskelgruppen berücksichtigt werden.

Zusätzlich werden pro Woche 150 bis 300 Minuten ausdauerorientierte Bewegung mit mittlerer Intensität empfohlen, sofern keine medizinischen Gründe dagegen sprechen. Das entspricht beispielsweise mehreren Einheiten zügigen Gehens oder anderer geeigneter körperlicher Aktivitäten.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Gleichgewicht. Gezielte Übungen können dazu beitragen, Bewegungsabläufe sicherer zu machen und Stürzen vorzubeugen. Denn gerade im hohen Alter können Stürze schwerwiegende Folgen haben.

Gesund altern bedeutet mehr als Sport

Mit der Frage, wie Menschen möglichst lange gesund und selbstständig leben können, beschäftigt sich auch die Gerontologie. An der Medizinischen Universität Wien hat Thomas E. Dorner im Juli 2026 eine Professur für dieses Fachgebiet übernommen.

Ein Schwerpunkt der Forschung liegt auf Gesundheitsförderung, Prävention und der medizinischen Versorgung älterer Menschen. Denn mit steigender Lebenserwartung wächst auch die Bedeutung von Maßnahmen, die nicht nur zusätzliche Lebensjahre ermöglichen, sondern vor allem deren Qualität verbessern.

Neben körperlicher Aktivität spielen deshalb auch die individuellen Lebensumstände und die gesundheitliche Versorgung eine wichtige Rolle. "Je älter man wird, desto wichtiger wird neben Ausdauerbewegung das Krafttraining. Dazu braucht man nicht unbedingt ein Fitnessstudio, man kann mit elastischen Bändern, Gewichten oder dem eigenen Körpergewicht trainieren", sagt Gerontologe Dorner zum "Kurier".

Langsam beginnen und Belastung anpassen

Gerade Menschen mit chronischen Erkrankungen oder eingeschränkter Mobilität sollten die Belastung an ihre körperlichen Möglichkeiten anpassen. Bei Unsicherheiten ist es sinnvoll, vor dem Trainingsbeginn ärztlichen Rat einzuholen.

Ein Einstieg muss nicht kompliziert sein. Je nach persönlicher Verfassung können Spaziergänge, geeignete Gymnastik oder individuell angeleitete Kraft- und Gleichgewichtsübungen infrage kommen.

Wichtig ist vor allem, Überforderung zu vermeiden und körperliche Aktivität regelmäßig einzuplanen. Denn auch mit 90 Jahren geht es beim Training nicht um Rekorde, sondern darum, den eigenen Alltag möglichst lange selbstständig bewältigen zu können. Das Positive: "Gerade Menschen, die wenig trainiert haben, profitieren häufig besonders rasch."