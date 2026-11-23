i Kärntens Natur ist eine der schönsten Österreichs. iStock©HannaGottschalk Tierisches Versteck Hier in Kärnten leben Skorpione und Schlangen Kärntens Bärenbrücke zeigt, wie Grünquerungen Wildtieren helfen: Rehe, Bären und sogar bedrohte Reptilien nutzen sie als sicheren Weg und Lebensraum. Von Heute Tierisch 23.11.2026, 08:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Autobahnen, Schnellstraßen und Bahntrassen zerschneiden die Lebensräume von Wildtieren. Damit Rehe, Hirsche und andere Tiere sicher auf die andere Seite gelangen, sind österreichweit 21 Grünbrücken geplant.

Kärnten war bei solchen Projekten ein Vorreiter: 2004 wurde an der Südautobahn (A2) bei Arnoldstein die Bärenbrücke eröffnet. Das rund 100 Meter lange Bauwerk war Teil des Renaturierungsprojekts Schütt. Die Umsetzung kostete rund zwei Millionen Euro, eine Million davon kam von der EU. Das Projekt wurde auch kritisch gesehen – vor allem wegen der Kosten und der Debatte über eine mögliche Rückkehr großer Beutegreifer wie Bär und Wolf.

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In Kärnten gibt es mittlerweile fünf eigens für Wildtiere errichtete Grünquerungen. Dazu kommen mehr als 100 weitere Bauwerke, etwa Brücken und vor allem Unterführungen, die zumindest teilweise eine wildökologische Funktion erfüllen. Sie ermöglichen Tieren, Straßen sicher zu queren. Aus heutiger Sicht gebe es in Kärnten daher keinen generellen Bedarf für weitere Grünquerungen, sagt Egle Macijauskaite, Expertin für Umwelt- und Verfahrensmanagement bei der Asfinag.

Wie Kleine Zeitung berichtet, zeigt die Bärenbrücke besonders deutlich, wie wirksam solche Querungen sein können. Schon ein Jahr nach der Fertigstellung wurde dort erstmals ein Bär nachgewiesen. Bärenanwalt Bernhard Gutleb erkannte dessen Fährte eindeutig. Bei einem Monitoring im Jahr 2018 zeigte sich, dass Wildtiere die Brücke gut annehmen und sie eine wichtige Rolle dabei spielt, Verkehrswege sicher zu überwinden, sagt Macijauskaite.

Bedrohte Arten

Auch geschützte Arten wie Skorpione und die in Österreich vom Aussterben bedrohte Hornotter wurden auf der Brücke nachgewiesen. Manche Tiere nutzen sie nicht nur zum Queren, sondern auch als Lebensraum. In der Schütt gibt es besonders viele Reptilien. Alle dort vorkommenden Arten wurden auch auf der Bärenbrücke gefunden. Damit weist sie unter den Grünquerungen die höchste Reptilien-Artenzahl auf.

Am häufigsten queren Rehe, Rothirsche und Feldhasen die Brücke. Auch Füchse, Marder, Siebenschläfer, Dachse, Wildschweine und Bären wurden dort beobachtet.

Bei Straßen, die das Land Kärnten betreut, sind Grünbrücken seltener nötig. Anders als Autobahnen seien die meisten dieser Straßen keine unüberwindbaren Barrieren für Wildtiere, weil sie üblicherweise nicht eingezäunt sind, heißt es aus dem Büro von Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP). Bei großen Neubauprojekten wie der B-100-Umfahrung in Greifenburg oder dem Sicherheitsausbau der B 317 plane das Land aber Maßnahmen, damit Wildtiere sicher queren können.

Zudem unterstützt das Straßenbaureferat seit vielen Jahren die Kärntner Jägerschaft dabei, an besonders betroffenen Straßenabschnitten Wildwarngeräte anzubringen. Damit sollen Wildunfälle verhindert werden.