i Fußball-Star Lionel Messi. IMAGO/ISI Photos Eine neue Rolle? Teamchef spricht über Rückkehr von Star Messi Lionel Messi hat sich von der argentinischen Nationalmannschaft verabschiedet. Doch für wie lange? Der Teamchef machte die Türe für die Rückkehr auf. Von Sport Heute 18.11.2026, 16:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kommt Lionel Messi (39) doch noch einmal zur argentinischen Nationalmannschaft zurück? Nach seinem Rücktritt im Oktober könnte die Fußball-Legende bei der WM 2030 eine völlig neue Rolle übernehmen. Nationaltrainer Lionel Scaloni hat dem achtfachen Weltfußballer jedenfalls die Tür für einen Platz in seinem Trainerstab geöffnet.

Auf einer Pressekonferenz vor dem Freundschaftsspiel gegen Costa Rica wurde Scaloni auf eine mögliche Rückkehr seines ehemaligen Kapitäns als Assistenztrainer angesprochen. Seine Antwort: "Wenn er hierherkommen möchte, ist das überhaupt kein Problem." Hintergrund ist der Abgang von Assistenzcoach Walter Samuel. Scaloni scherzte: "Jetzt, wo Walter weg ist, lasst ihn kommen." Eine offizielle Zusage von Messi gibt es allerdings nicht.

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"Glaube, er wird weiterspielen"

Allerdings glaubt Scaloni selbst nicht unbedingt daran, dass Messi 2030 schon auf der Trainerbank sitzen wird. "Ich glaube, er wird weiterspielen. Er wird auch 2030 noch spielen", erklärte der Teamchef. Der Superstar steht derzeit bei Inter Miami in der amerikanischen MLS unter Vertrag. Sein Arbeitspapier läuft bis 2028. Zudem hatte Messi wiederholt mit einer Rückkehr zu seinem Jugendklub Newell's Old Boys in Argentinien geliebäugelt.

Im Oktober hatte Messi nach einer einzigartigen Karriere seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Mit 208 Länderspielen und 125 Treffern ist der 39-Jährige sowohl Rekordspieler als auch Rekordtorschütze Argentiniens. Unter Scaloni krönte er sich 2022 zum Weltmeister und gewann außerdem zweimal die Copa América.

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Ob Messi bei der WM 2030 tatsächlich als Assistenztrainer zurückkehrt, ist damit völlig offen. Fest steht aber: Sein ehemaliger Teamchef würde ihn mit offenen Armen empfangen. Vielleicht gibt es für die argentinische Fußball-Ikone also doch noch ein weiteres Kapitel bei der "Albiceleste" – diesmal nicht auf dem Rasen, sondern an der Seitenlinie.