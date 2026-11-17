i Österreichs Fußball-Nationalteam holte noch ein 1:1 gegen Israel. GEPA pictures Nach Nations League Die möglichen ÖFB-Gegner in der EM-Quali stehen fest Österreichs Fußball-Nationalteam hat die Nations League ungeschlagen abgeschlossen. Doch schon bald wartet die nächste große Aufgabe: die EM-Quali. Von Sport Heute 17.11.2026, 23:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rot-Weiß-Rot musste sich am Dienstagabend mit einem 1:1-Remis gegen Israel im Ausweichquartier im ungarischen Debrecen begnügen. Damit blieb die Elf von Ralf Rangnick in der Nations League in allen sechs Spielen ungeschlagen. Alle drei Heimpartien wurden gewonnen, alle drei Auswärts-Duelle endeten unentschieden.

Die Partie gegen die Israelis war sportlich unbedeutend gewesen – zumindest für Rot-Weiß-Rot. Denn die Rangnick-Elf hatte sich schon zuvor Platz eins der Nations-League-Gruppe B3 gesichert und damit den Sprung in die A-Liga bei der nächsten Auflage 2028 geschafft.

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Israel gegen Österreich – die Noten für die ÖFB-Kicker i ?

Verbunden mit einer guten Ausgangsposition für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2028 in England, Wales, Schottland und Irland. Da hat sich das ÖFB-Team nämlich einen Platz in Lostopf zwei gesichert und hat damit gute Chancen, zum dann vierten Mal in Folge bei einer Europameisterschaft dabei zu sein.

Alle möglichen ÖFB-Gegner

Die Auslosung steigt bereits am 6. Dezember. Mit dem Ende der Nations League stehen nun auch sämtliche Lostöpfe fest. Damit ist auch klar, auf welche Gegner Rot-Weiß-Rot treffen kann – und auf welche nicht. Klar ist: Es wird jedenfalls ein Großer, aber auch zwei bis drei machbare Aufgaben. Und auch aus Lostopf eins ist die eine oder andere durchaus lösbare Aufgabe dabei.

Die möglichen Österreich-Gegner Topf 1: England, Portugal, Frankreich, Deutschland, Spanien, Belgien, Niederlande, Norwegen, Griechenland, Italien, Dänemark, Kroatien Topf 2: Wales, Serbien, Türkei, Tschechien, Schweiz, Schweden, Österreich, Nordirland, Slowenien, Bosnien, Ungarn, Irland Topf 3: Ukraine, Schottland, Kosovo, Polen, Israel, Rumänien, Georgien, Nordmazedonien, Montenegro, Albanien, Island, Slowakei Topf 4: Estland, Belarus, Färöer, Zypern, Finnland, Moldawien, Armenien, Bulgarien, Kasachstan, Luxemburg, Lettland, San Marino Topf 5: Malta, Aserbaidschan, Litauen, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein

Alle Teams werden in zwölf Gruppen aufgeteilt – sechs davon mit fünf Teams und sechs mit vier Teams. Klar ist: Pro Topf bekommt Österreich einen Gegner zugelost. Alle Halbfinalisten der Nations League, also Frankreich, Deutschland, England und Portugal, sind jeweils fix in einer Fünfergruppe. Alle Gruppensieger schaffen jedenfalls fix den Sprung zur EM 2028. Dazu auch die acht besten Gruppen-Zweiten.

Danach wird es kompliziert. Denn die weiteren Gruppen-Zweiten müssen ins Play-off. Wie dieses aussieht, hängt auch von den Ergebnissen der vier EM-Ausrichter England, Schottland, Wales und Irland ab, die allesamt auch die Qualifikationsphase bestreiten. Für Ausrichter der Turniere sind nämlich nur zwei Plätze vorgesehen. Davon ist dann abhängig, wie viele Plätze über das Play-off noch ausgespielt werden.