i Sasa Kalajdzic rettete das ÖFB-team in Debrecen. GEPA pictures 1:1 gegen Israel Kalajdzic nach schwachem ÖFB-Auftritt: "Meine Güte" Österreich kommt gegen Israel nach einem schwachen Auftritt nicht über ein 1:1 hinaus. Torschütze Sasa Kalajdzic reagiert mit einem lockeren Spruch. Von Sport Heute 17.11.2026, 23:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wieder einmal muss Sasa Kalajdzic für Österreich die Kohlen aus dem Feuer holen. Der ÖFB-Stürmer bewahrt die Mannschaft von Ralf Rangnick mit seinem Treffer zum 1:1 gegen Israel vor einer Niederlage. Überzeugen kann das Nationalteam beim Nations-League-Abschluss in Debrecen allerdings nicht.

Vor allem die mangelnde Präzision im Angriff bereitet der Rangnick-Elf Probleme. Auch Kalajdzic selbst sieht nach dem Schlusspfiff Verbesserungsbedarf, nimmt die vergebenen Möglichkeiten aber gelassen.

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"Ich finde, es waren gute Abläufe dabei. Jeder von uns, auch ich, wir waren schlampig im Kontakt. Dann verspringt der Ball. Der Abschluss muss genauer sein. Aber, meine Güte."

Kalajdzic erklärt ÖFB-Probleme

Trotz des schwachen Auftritts versucht der Stürmer, das Positive mitzunehmen. Schließlich hat Österreich den Aufstieg in die höchste Liga der Nations League bereits vorzeitig fixiert.

"Ich freue mich. Ich glaube, es ist ein positiver Abschluss, wir haben einen Rückstand gedreht. Wie die letzten beiden Heimspiele. Wir sind aufgestiegen, darüber können wir froh sein", so der Stürmer vom LASK.

Besonders in der ersten Halbzeit tut sich die neu zusammengestellte ÖFB-Elf schwer. Das gewohnte Gegenpressing funktioniert nicht wie erhofft. Für Kalajdzic gibt es dafür allerdings eine nachvollziehbare Erklärung.

"Erste Halbzeit hatten wir Probleme mit dem Gegenpressing. Aber es ist auch irgendwie verständlich, die Mannschaft hat so eigentlich noch nie gespielt. Deswegen fand ich es in Ordnung", erklärt der Angreifer.

Teamchef Rangnick hatte seine Startelf im Vergleich zum Sieg gegen Irland auf gleich acht Positionen verändert. Unter anderem feierten Sturm-Talent Luca Weinhandl und LASK-Tormann Lukas Jungwirth ihr Debüt im Nationalteam.

Chancenverwertung lässt zu wünschen übrig

Trotz der ungewohnten Besetzung erspielt sich Österreich mehrere Möglichkeiten. Vor dem gegnerischen Tor fehlt allerdings die nötige Konsequenz.

"Wir hatten gute Chancen, wir hatten viele Chancen. Wir waren ein paar Mal schlampig oder nicht genau genug im Abschluss. Der Tormann hat auch gut gehalten, muss man sagen", analysiert Kalajdzic.

Israel war durch Dor Peretz in der 36. Minute in Führung gegangen. Erst in der 63. Minute gelingt Kalajdzic der Ausgleich. Für den ÖFB-Stürmer ist es bereits der achte Treffer im Nationalteam.

Dass es am Ende nicht zum Sieg reicht, ärgert den Angreifer zwar. Den Abschluss des Länderspieljahres will er sich davon aber nicht verderben lassen. "Wir hätten gerne gewonnen, aber wir haben nicht verloren, haben einen Rückstand gedreht. Das passt so."