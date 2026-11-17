i Sasa Kalajdzic netzt für Österreich gegen Israel. GEPA pictures Wir behalten Weiße Weste Kalajdzic-Tor rettet Österreich gegen Israel Österreichs Fußball-Nationalteam beendet die Nations League ungeschlagen. Das ÖFB-Team holte im Auswärtsspiel gegen Israel ein 1:1-Remis. Von Sport Heute 17.11.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Partie, die im Ausweichstadion im ungarischen Debrecen ausgetragen wurde, war einmal mehr Sasa Kalajdzic zu Österreichs Retter geworden, hatte den Ball per Abstauber zum 1:1-Ausgleich in die Maschen geknallt, dabei seinen achten Treffer im ÖFB-Teamdress erzielt. Dor Peretz brachte in einer schwachen Partie vor bloß 510 Fans Israel vor der Pause sehenswert per Seitfallzieher in Front (36.).

Österreichs Team bleibt damit ungeschlagen, hält bei drei Heimsiegen und drei Auswärts-Remis aus sechs Spielen, holte zwölf Punkte. Schon vor dem Spiel stand die ÖFB-Elf als Sieger der Gruppe B3 in der Nations League und damit auch als Aufsteiger in die A-Liga für die nächste Auflage 2028 fest.

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Im Parallelspiel fertigte Irland die früh dezimierten Kosovaren mit 3:0 ab und sicherten sich damit den zweiten Gruppenplatz und damit das Play-off um den Aufstieg.

Acht Umstellungen, zwei Debüts

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick rotierte, wie angekündigt, gegen die Israelis. Er brachte gleich acht Neue in seine erste Elf – darunter mit Top-Talent Luca Weinhandl und Keeper Lukas Jungwirth auch zwei Debütanten. Außerdem durften Sasa Kalajdzic, Junior Adamu und Raul Florucz von Beginn an ran. Mit Kapitän Konrad Laimer, Nicolas Seiwald und Phillipp Mwene blieben nur drei Spieler aus der Startformation beim Heimsieg gegen Irland (1:0) in der ersten Elf. Weinhandl ist mit 17 Jahren, zehn Monaten und sechs Tagen der viertjüngste Debütant seit 1945, er und Jungwirth sind die Debütanten 30 und 31 unter Rangnick. Zwölf Ausfälle setzten dem ÖFB-Team personell aber zu.

Israel gegen Österreich – die Noten für die ÖFB-Kicker i ?

Österreichs Team schnappte sich vor der mageren Kulisse in Debrecen schnell den Ball und versuchte, Druck zu machen. Das gelang auch in der sechsten Minute, als Seiwald eine Florucz-Cornerflanke knapp über die Linie köpfte. Die Israelis konterten. So auch in Minute 15, als sich der flinke Manor Solomon bei einem Gegenzug in Überzahl zu viel Zeit ließ. Dor Peretz knallte den Ball in der 28. Minute dann ins Außennetz, wurde entscheidend von Affengruber gestört. Das ÖFB-Team hatte Probleme, sich in der Hälfte der Israelis festzuspielen, hatten die "Gastgeber" rund um den Ex-Salzburger Oscar Gloukh auch mehr Ballbesitz als zu Beginn.

Israel-Zaubertor, dann wieder Kalajdzic

Danach wurde die ÖFB-Elf wieder aktiver. Und verpasste die Führung. Erst durch einen Stangentreffer von Konrad Laimer (32.), dann vergab Florucz, war Keeper Peretz noch entscheidend dran (34.). Das rächte sich in der 36. Minute, als Dor Peretz gegen Rot-Weiß-Rot zauberte, die Flanke von Eli Dasa akrobatisch ins Netz knallte – 1:0. Die Antwort der Österreicher verpasste Kalajdzic, Keeper Peretz rettete mit dem Fuß (39.).

Coach Rangnick reagierte nach dem dürftigen ÖFB-Auftritt in Halbzeit eins, brachte mit Michael Gregoritsch, Stefan Posch und Michael Svoboda drei Neue, Weinhandl musste angeschlagen raus. Das ÖFB-Team nahm nach den Umstellungen aber Schwung auf. Und glich durch Kalajdzic aus, der in der 63. Minute abstaubte. Zuvor hatte Keeper Peretz noch gegen Laimer pariert, drei Minuten zuvor auch den Florucz-Kopfball entschärft (60.). Der vermeintliche Doppelschlag durch Svoboda (67.) zählte nicht, er war beim vorangegangenen Schuss des eingetauschten Christoph Baumgartner knapp im Abseits gestanden.

In der Schlussphase flachte das Spiel dann zunehmend ab. Auch wenn die ÖFB-Elf versuchte, das Spiel noch zu drehen. Doch Gregoritsch schloss in der allerletzten Minute zu zentral ab (90+5.).