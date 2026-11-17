i Wayne Rooney IMAGO/Ball Raw Images Fußball-Star packt aus Rooney offen wie nie: "Ich habe an Selbstmord gedacht" Wayne Rooney spricht offen über seine dunkelste Zeit. Der Ex-Kicker berichtet von Suizidgedanken, Alkoholproblemen und der Hilfe seiner Familie. Von Sport Heute 17.11.2026, 17:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erschütterndes Geständnis von Wayne Rooney! Der ehemalige Stürmer von Manchester United und der englischen Nationalmannschaft hat im Podcast "Life in the Midpoint" über eine schwere psychische Krise während seiner aktiven Karriere gesprochen.

"Ich habe an Selbstmord gedacht und konnte einfach keine Leute mehr auf der Straße ertragen", erzählt der heute 41-Jährige. Besonders schlimm sei es nach der Geburt seines Sohnes Kai im Jahr 2009 gewesen.

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Suizidgedanken? Es gibt Hilfe. In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen – außer Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn du unter Suizidgedanken, Depressionen oder anderen Ausnahmesituationen leidest, bietet die Telefonseelsorge unter der Nummer 142 von 0-24 Uhr kostenlos und anonym schnelle Unterstützung. Weitere Ansprechstellen für Betroffene: Kriseninterventionszentrum Wien: 01/40 69 595

Rat auf Draht: 147

Weisser Ring - Verbrechensopferhilfe: 0800 / 112 112

Dabei lief es für Rooney auf dem Fußballplatz damals hervorragend. "Spielerisch gesehen war das wahrscheinlich sogar die beste Phase meiner Karriere", erinnert sich der Engländer. Abseits des Rasens sah die Welt allerdings völlig anders aus. Der frühere Torjäger berichtet, dass er sich zwei Tage lang zum Trinken eingeschlossen habe. "Ich bin für das Training aufgestanden, habe ein paar Augentropfen benutzt und Kaugummi gekaut und bin dann zum Training gegangen."

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Als Auslöser seiner Probleme nennt Rooney unter anderem "schlechte Entscheidungen abseits des Platzes". Seine privaten Skandale hatten in der Vergangenheit auch seine Ehe belastet. "Auf dem Platz, im Training – da habe ich mich wohl gefühlt. Außerhalb aber hatte ich zu kämpfen", erklärt der frühere Nationalspieler. Nach außen habe er seine Schwierigkeiten lange verborgen.

Entscheidenden Rückhalt fand Rooney bei seiner Frau Coleen und seiner Mutter. Beide hätten ihm durch die schwere Zeit geholfen. "Sich aber überhaupt zu öffnen, war sehr schwer", gesteht der 41-Jährige.

Rooney hatte bereits früher erklärt, dass er ohne die Unterstützung seiner Frau möglicherweise nicht mehr am Leben wäre. Die beiden sind seit ihrer Jugend ein Paar.

Inzwischen blickt der frühere Fußball-Star deutlich positiver auf sein Leben. Ein älteres Foto, auf dem er aufgedunsen und deutlich älter ausgesehen habe, sei für ihn ein Weckruf gewesen. Vor seiner Teilnahme am britischen Dschungelcamp erklärte Rooney gegenüber dem "Mirror", seit einem halben Jahr keinen Alkohol mehr getrunken zu haben. "Ich bin jetzt wahrscheinlich so glücklich wie nie zuvor", sagt er.