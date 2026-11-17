i Kylian Mbappe Reuters Hassdelikt gegen Superstar Haftstrafe nach rassistischen Kommentaren gegen Mbappe Rassistische Beleidigungen gegen Real-Madrid-Star Kylian Mbappe haben für einen Fußballfan ein gerichtliches Nachspiel. Von Sport Heute 17.11.2026, 14:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Harte Strafe nach rassistischen Beleidigungen gegen Real-Madrid-Superstar Kylian Mbappé! Ein spanisches Gericht hat einen Fußballfan zu elf Monaten Haft verurteilt. Der Mann wurde wegen eines Hassdelikts schuldig gesprochen. Ins Gefängnis muss er vorerst allerdings nicht.

Die Vorfälle ereigneten sich am 24. August 2025 beim Ligaspiel zwischen Real Oviedo und Real Madrid im Estadio Carlos Tartiere. Damals wurde der französische Weltmeister von einem Zuschauer rassistisch beleidigt. Mehr als ein Jahr später fällte die Zweite Kammer des Provinzgerichts von Asturien nun ihr Urteil.

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Die elfmonatige Haftstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Voraussetzung dafür ist, dass der Verurteilte in den kommenden zwei Jahren keine Fußballstadien besucht. Zusätzlich verhängte das Gericht eine Geldstrafe sowie mehrere Berufs- und Tätigkeitsverbote.

Real Madrid, das in dem Verfahren als Nebenkläger aufgetreten war, begrüßte die Entscheidung und bekräftigte seinen entschlossenen Kampf gegen Rassismus. Der spanische Rekordmeister erklärte, auch künftig gegen rassistische Vorfälle im Fußball vorgehen zu wollen.

Es ist nicht das erste Urteil dieser Art in Spanien. Bereits zuvor wurden Personen wegen rassistischer Beleidigungen gegen Spieler von Real Madrid strafrechtlich verurteilt. Entsprechende Vorfälle hatte es unter anderem bei Spielen gegen Valencia, Mallorca, Rayo Vallecano und Real Valladolid gegeben.