i Jesus de Miguel verstarb wenige Momente nach dem Foul von Jesus Owono Reuters "Nicht fair" Todesdrama um Fußballer! Weltmeister kritisiert Sperre Nach dem Todesdrama um Jesus de Miguel und der Strafe für den Keeper reagiert nun ein Weltmeister auf das Urteil. Von Sport Heute 17.11.2026, 07:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem tragischen Tod des spanischen Fußballers Jesus de Miguel sorgt eine drastische Strafe für Diskussionen. Torhüter Jesus Owono wurde nach dem folgenschweren Zusammenprall für zwölf Spiele gesperrt. Ex-Barcelona-Star Gerard Piqué hält die Entscheidung für überzogen und meldet sich mit deutlichen Worten zu Wort.

Anfang November war Owono in einem spanischen Zweitligaspiel mit De Miguel heftig zusammengestoßen. Der Angreifer von Teneriffa erlitt dabei einen Herzstillstand und verstarb einen Tag später im Krankenhaus. Er wurde nur 30 Jahre alt. Owono zeigte sich nach dem tragischen Vorfall tief betroffen und befindet sich seither in psychologischer Betreuung.

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Die anschließende Sperre von zwölf Spielen stößt bei Piqué auf Unverständnis. Der ehemalige Weltmeister, der Mehrheitseigentümer des FC Andorra ist, kritisierte die Entscheidung in einem Video in den sozialen Medien. "Ich denke, die Strafe sollte für die Aktion ausgesprochen werden, nicht für die Konsequenzen", erklärte der 39-Jährige.

Für Piqué steht fest, dass eine lange Sperre nichts an der Tragödie ändern könne. "Keine Sperre wird Demi zu uns zurückbringen", betonte der frühere Barcelona-Verteidiger.

Unterdessen beschäftigt der tödliche Zusammenprall auch die spanische Justiz. Die Mordkommission der Polizei nahm Ermittlungen wegen möglicher fahrlässiger Tötung auf. Laut spanischen Medien hält Teneriffas Oberstaatsanwalt Jose Luis Sanchez-Jauregui ein Strafverfahren allerdings für sehr unwahrscheinlich.

Wie es für Owono sportlich weitergeht, ist derzeit völlig offen. Der Torhüter hatte sich nach dem Tod seines Gegenspielers zutiefst erschüttert gezeigt. Ob er jemals wieder auf den Fußballplatz zurückkehren wird, bleibt ungewiss.