i Luca Weinhandl der schwarz-weiße Kronprinz. GEPA pictures Vor Debüt gegen Israel "Nicht so oft erlebt" – Rangnick schwärmt von Youngster ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick lässt zum Abschluss der Nations League die jungen ran. Gegen Israel dürfen gleich mehrere Talente auf ihre Chance hoffen Von Sport Heute 17.11.2026, 07:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick setzt zum Abschluss der Nations League auf frische Kräfte! Beim Duell gegen Israel am Dienstagabend (20.45 Uhr) in Debrecen dürfen gleich mehrere Nachwuchshoffnungen auf ihre Chance hoffen. Zwei ÖFB-Talente stehen sogar vor ihrem Debüt im Nationalteam.

Nach dem 1:0-Erfolg gegen Irland und dem damit verbundenen Aufstieg in Liga A kann Rangnick im letzten Länderspiel des Jahres ohne großen Druck rotieren. Im Tor wird erstmals LASK-Goalie Lukas Jungwirth stehen. Der Schlussmann hätte bereits im Oktober gegen den Kosovo sein Debüt feiern sollen, wurde damals allerdings für ein wichtiges U21-EM-Qualifikationsspiel abgestellt. "Mehr als verdient", meint Rangnick über den bevorstehenden Einsatz.

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Auch Sturm-Youngster Luca Weinhandl darf sich auf seine Premiere freuen. Der erst 17-jährige U17-Vizeweltmeister hat den Teamchef bereits mächtig beeindruckt. "Er ist ein außerordentlich begabter Spieler, mit 17 Jahren habe ich das noch nicht so oft erlebt", schwärmt Rangnick. Auch Stuttgart-Legionär Yanik Spalt soll im Laufe der Partie als Joker zu seinem ersten Einsatz kommen.

Verzichten muss der ÖFB-Teamchef hingegen auf Yusuf Demir und Romano Schmid. Während der Rapid-Star nach einem Schlag aufs Knie im Training ausfällt, fehlt Schmid aus persönlichen Gründen. Bei Demir konnte immerhin Entwarnung gegeben werden. Untersuchungen ergaben, dass keine schwerwiegende Verletzung vorliegt. Ob er bereits am Samstag gegen den GAK wieder für Rapid auflaufen kann, ist allerdings noch offen.

Neben den personellen Veränderungen sorgte Rangnick auch mit Kritik am Zustand des Rasens in Linz für Aufsehen. "In Linz war der Platz leider nicht so gut, das ist schade, da leiden auch die Spieler des LASK drunter, dass der Platz nicht so gut ist wie die Atmosphäre im Stadion", erklärte der 68-Jährige. In Debrecen erwartet die ÖFB-Elf hingegen ein Spielfeld in Topzustand, allerdings auch eine Geisterspielatmosphäre.

Trotz der zahlreichen Wechsel hält Rangnick an seinem bewährten 4-2-3-1-System fest. Für die jungen ÖFB-Talente bietet das letzte Länderspiel des Jahres damit die perfekte Gelegenheit, sich auf internationaler Bühne zu beweisen.