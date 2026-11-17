i Marc Janko GEPA pictures Im Kandidatenkreis Janko als ÖFB-Sportdirektor? "Verantwortung übernehmen" Ex-ÖFB-Stürmer Marc Janko spricht darüber, dass er sich als neuer ÖFB-Sportdirektor beworben hat. Von Sport Heute 17.11.2026, 09:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer wird der Nachfolger von Peter Schöttel?

Die Rapid-Legende wurde nach neun Jahren im Amt als ÖFB-Sportdirektor im Sommer entlassen. Seitdem befindet sich der Fußballbund auf der Suche nach einem adäquaten Nachfolger. Dabei fielen einige Namen. Laut ÖFB-Boss Josef Pröll haben sich 30 Personen für den Posten beworben.

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Unter diesen 30 ist auch der ehemalige Stürmer Marc Janko. Bei "ServusTV" spricht er über seine Ambitionen beim ÖFB und den Bewerbungsprozess: "Du kannst nicht unvorbereitet in solche Gespräche gehen. Da gibst du dich der Lächerlichkeit preis. Ich habe schon einiges zusammengefasst."

Janko führt seine Motivation und Beweggründe für eine Bewerbung weiter aus: "Du kannst schlecht all die Jahre hinweg ein kritischer Geist sein und dann, wenn sich eine Chance bietet und sie dich einladen, kannst du dich natürlich nicht rausnehmen. Ich hätte kein Problem damit, Verantwortung zu übernehmen."

Nach dem Länderspiel gegen Irland am Samstag in Linz verlautbarte ÖFB-Boss Josef Pröll, dass man eine Sportdirektor-Entscheidung noch im November anstrebt. Sollte im November keine Entscheidung fallen, soll sie allerspätestens bis Ende des Jahres getroffen werden.