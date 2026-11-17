i Wirtz traf doppelt beim 5:0-Sieg der Deutschen gegen Holland. Reuters "Ein Sack Kartoffeln" "Alle in Hose gemacht" – Abrechnung nach Klopp-Torshow Deutschland demütigt die Niederlande mit 5:0. Ex-Star Rafael van der Vaart zerlegt seine Landsleute nach der historischen Pleite. Von Sport Heute 17.11.2026, 12:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Niederlande schlitterten in der Nations League in ein historisches Debakel!

Im Berliner Olympiastadion ging "Oranje" gegen Deutschland mit 0:5 unter. Es ist die höchste Niederlage der Niederländer seit 67 Jahren. Nach dem Schlusspfiff herrscht Fassungslosigkeit. Besonders Ex-Nationalspieler Rafael van der Vaart findet vernichtende Worte.

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"Wie ein Sack Kartoffeln"

Der ehemalige HSV-Star nimmt sich seine Landsleute als TV-Experte beim niederländischen Sender NOS ordentlich zur Brust. "Es wirkte, als hätten sie sich alle in die Hose gemacht. Wie ein Sack Kartoffeln", schimpft der 109-fache Nationalspieler.

Van der Vaart hält nicht einmal besonders viel von der deutschen Mannschaft. "Ich fand Deutschland eigentlich auch ziemlich mittelmäßig. Das ist sicher nicht die beste deutsche Mannschaft, gegen die wir je gespielt haben. Und trotzdem verliert man 5:0. Dafür sollte man sich wirklich schämen", wettert der Ex-Mittelfeldstar.

Auch Torwart in Kritik

Auch Oranje-Keeper Bart Verbruggen bleibt von der Kritik nicht verschont. Der Schlussmann versammelt seine Mitspieler nach dem fünften Gegentreffer zu einer Krisenbesprechung auf dem Rasen. Für van der Vaart ein völlig falsches Signal.

"Ehrlich gesagt, kann ich mir das gar nicht ansehen. Ein Torwart macht so etwas - und ich denke mir: Du hast gerade fünf Gegentore kassiert", ärgert sich der Ex-Profi.

Trainer Xavi fassungslos

Auch Bondscoach Xavi (46) ist nach der historischen Abfuhr bedient. "Das heute ist ein Schock für mich", gesteht der Spanier nach dem Schlusspfiff.

Dabei hatte seine Mannschaft erst drei Tage zuvor Griechenland mit 7:0 vom Platz gefegt. Gegen Deutschland hält Oranje zumindest in der ersten Hälfte noch einigermaßen mit. Nach dem Seitenwechsel bricht die Mannschaft aber komplett auseinander.

"Nach dem 2:0, 3:0 sind wir zusammengebrochen, das darf nicht passieren", erklärt Xavi. Vor allem die fehlende Einstellung macht dem Trainer Sorgen.

Historische Blamage trotz Aufstieg

Für die Niederlande ist es die höchste Niederlage seit dem 0:7 gegen Deutschland im Oktober 1959. Immerhin: Trotz der bitteren Pleite steht Oranje als Gruppenzweiter hinter Deutschland im Viertelfinale der Nations League.

Ex-Schalke-Profi Youri Mulder sieht in der Klatsche ein grundsätzliches Problem. "Wir neigen dazu, uns für großartig zu halten, sobald es einmal gut läuft. Und dann folgt meist ein böses Erwachen."