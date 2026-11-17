i Red-Bull-Salzburg-Torjäger Haris Tabakovic. GEPA pictures Rückschlag im Titelkampf Lange Pause für Salzburg-Torjäger Tabakovic nach OP Die Befürchtungen sind wahr geworden. Salzburg-Star Haris Tabakovic hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und muss operiert werden. Von Sport Heute 17.11.2026, 16:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitterer Rückschlag für Red Bull Salzburg im Titelkampf! Die Bullen müssen für den Rest des Jahres auf ihren Kapitän und Top-Torjäger Haris Tabakovic verzichten. Der 32-Jährige hat sich beim bosnischen Nationalteam eine Meniskusverletzung zugezogen. Am Dienstag bestätigte der Klub die schlimmen Befürchtungen.

Passiert ist die Verletzung am vergangenen Samstag bei Bosniens 2:3-Niederlage gegen Schweden in der Nations League. Tabakovic verletzte sich dabei am rechten Knie. Schon unmittelbar nach dem Spiel hatte Teamchef Sergej Barbarez das Schlimmste befürchtet. "Er meinte, er habe ein Geräusch gehört, als sei etwas gerissen, und dass es nicht gut aussieht", berichtete der 55-Jährige.

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Schwere Verletzung bestätigt

Am Montag reiste Tabakovic vorzeitig aus dem bosnischen Teamcamp in Zenica ab. Zurück in Salzburg folgten genauere medizinische Untersuchungen. Das Ergebnis: eine Meniskusverletzung, die operiert werden muss. Bereits am Mittwoch soll sich der Angreifer dem Eingriff unterziehen.

Damit steht fest, dass Tabakovic in diesem Kalenderjahr kein Spiel mehr für die Bullen bestreiten wird. Erst im Frühjahr kann Salzburg wieder mit seinem Kapitän planen. "Haris Tabakovic fällt bis zum Jahresende aus", bestätigte der Verein in einer offiziellen Mitteilung und schickte seinem Stürmer aufmunternde Worte: "Come back stronger, Haris!"

Für die Salzburger kommt die Verletzung zur Unzeit. Die Mannschaft liegt in der Bundesliga auf Platz zwei und jagt Tabellenführer Rapid, hat drei Punkte Rückstand. Am Sonntag wartet das Bullen-Duell gegen Tabakovics Ex-Verein Austria Wien (17 Uhr). Ausgerechnet jetzt fällt der wichtigste Torjäger weg. Tabakovic erzielte in dieser Saison bereits acht Bundesligatore und führt damit die interne Torschützenliste deutlich an.

Sein nächster Verfolger Karim Konate hält bei vier Treffern – also nur halb so vielen wie der verletzte Kapitän.