i Auch wegen Michael Gregoritsch und Sasa Kalajdzic: ÖSterreich ist zu Hause aktuell nicht zu schlagen. GEPA pictures Besondere Bestmarke Spanien abgelöst – ÖFB-Team ist bestes Team Europas Österreichs Nationalteam sorgt für eine Bestmarke. Nach der Niederlage von Spanien steht die Rangnick-Elf in einer Statistik an Europas Spitze. Von Sport Heute 17.11.2026, 16:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

An Österreich führt im eigenen Stadion derzeit kein Weg vorbei. Seit mehr als drei Jahren hat das ÖFB-Team vor heimischem Publikum nicht mehr verloren. Nach Spaniens überraschender 2:3-Niederlage gegen England ist die Mannschaft von Ralf Rangnick nun sogar die am längsten ungeschlagene Heimelf Europas.

17 Heimspiele in Folge haben die Österreicher ohne Niederlage überstanden. Die beeindruckende Bilanz: 14 Siege, drei Unentschieden und ein Torverhältnis von 49:10.

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Die letzte Mannschaft, die Österreich vor eigenem Publikum bezwingen konnte, war Belgien. Am 13. Oktober 2023 setzte es in Wien eine knappe 2:3-Niederlage. Seither gab es für die Gegner des ÖFB-Teams in Österreich nichts mehr zu holen.

Selbst Deutschland und Norwegen chancenlos

Besonders bemerkenswert ist die Qualität der Gegner, gegen die Rangnicks Mannschaft ihre Serie ausgebaut hat. Deutschland wurde mit 2:0 besiegt, die Türkei mit 6:1 abgefertigt. Auch Norwegen musste bei der 1:5-Niederlage eine deutliche Pleite hinnehmen.

Dass Österreich nun an Europas Spitze steht, liegt allerdings auch an den jüngsten Ausrutschern der Konkurrenz.

Tschechien hatte zuvor 19 Heimspiele nicht verloren, ehe Kroatien mit einem 2:1-Erfolg die Serie beendete. Norwegen musste sich Portugal in der letzten Länderspielpause ebenfalls mit 1:2 geschlagen geben. Wenige Tage später erwischte es auch Dänemark, das gegen die Portugiesen mit 2:4 verlor.

Zuletzt fiel sogar Weltmeister Spanien. Nach 19 Heimspielen ohne Niederlage unterlagen die Iberer England mit 2:3. Damit ist Österreichs Serie von 17 ungeschlagenen Heimpartien aktuell die längste unter Europas Nationalteams. Der nächste Verfolger ist Irland, das seit zehn Heimspielen ungeschlagen ist.

Gegen Israel winkt nächster Rekord

Doch nicht nur die Heimserie kann sich sehen lassen. Auch die Jahresbilanz der Rangnick-Elf fällt beeindruckend aus. Sieben Siege, drei Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen stehen für Österreich im Kalenderjahr 2026 zu Buche. Geschlagen geben musste sich das Nationalteam nur Weltmeister Spanien und Vizeweltmeister Argentinien.

Mit einem Punkteschnitt von 2,0 liegt Österreich im europäischen Jahresranking auf dem neunten Platz unter 55 Nationalmannschaften.

Am Dienstag bietet sich nun die nächste Gelegenheit, Geschichte zu schreiben. Im abschließenden Nations-League-Spiel gegen Israel im ungarischen Debrecen könnte Österreich den achten Sieg des Jahres feiern. Damit würde die Rangnick-Elf die bisherigen ÖFB-Bestmarken aus den Jahren 1982 und 2024 einstellen.

An der Spitze des europäischen Jahresrankings liegt weiterhin Spanien. Die Weltmeister gewannen 13 ihrer 18 Spiele, holten vier Unentschieden und mussten sich lediglich England geschlagen geben. Mit einem Punkteschnitt von 2,39 sind sie nicht mehr einzuholen.