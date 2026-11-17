i Dor Peretz bringt Israel sehenswert in Führung. APA-Images / AFP / ATTILA KISBENEDEK Fallrückzieher zum 1:0 Israel bestraft schwache Österreicher per Traumtor Österreich tut sich gegen Israel schwer und offenbart im defensiven Umschaltspiel Schwächen. Das wird bestraft: Dor Peretz trifft per Fallrückzieher. Von Sport Heute 17.11.2026, 21:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ralf Rangnick warf gegen Israel die Rotationsmaschine an, schickte im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Irland acht neue Spieler ins Rennen – und das machte sich auf dem Platz bemerkbar. Das ÖFB-Team tat sich im eigenen Spielaufbau schwer und offenbarte einige technische Mängel.

Die Folge: Israel kam in der ersten Halbzeit immer wieder zu gefährlichen Kontermöglichkeiten. Und das nutzte das "Heimteam" vor der Geisterkulisse in Debrecen in der 36. Spielminute zum 1:0. Und wie: Dor Peretz traf traumhaft per Fallrückzieher.

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Peretz per Traumtor

Nach einem Ballverlust des ÖFB-Teams in der gegnerischen Hälfte startete das Team von Ran Ben Shimon einen Konter, verlagerte den Ball von rechts auf die linke Seite, wo Kapitän Dasa viel Platz vorfand. Philipp Mwene schob nicht rechtzeitig auf seinen Gegenspieler heraus und ließ die Flanke des Schienenspielers zu.

Der fand zwischen den österreichischen Innenverteidigern Felix Bacher und David Affengruber den freistehenden Peretz, der zum Fallrückzieher ansetzte und den Ball unhaltbar für Debütant Lukas Jungwirth zum 1:0 für Israel versenkte.

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Österreich zeigt Schwächen im Ballbesitz

Bereits zuvor kam Israel, begünstigt durch österreichische Fehlpässe und technische Ungenauigkeiten, zu Kontermöglichkeiten – konnten jedoch ihre Chancen nicht zu Ende spielen. Österreich war in der Anfangsphase nach Eckbällen gefährlich, im Laufe der Partie wurde das Spiel der ÖFB-Elf jedoch immer zerfahrener. Wenn es gefährlich hätte werden können, sprang einem der Österreicher der Ball zu weit weg – oder der letzte Pass kam nicht genau.