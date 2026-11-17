i Lukas Jungwirth und Luca Weinhandl feiern ihr Debüt im österreichischen Nationalteam. "gepa" Acht Neue in Startformation ÖFB-Juwel gibt Debüt – Rangnick rotiert gegen Israel Luca Weinhandl und Lukas Jungwirth feiern ihr Debüt in der österreichischen Nationalmannschaft. Das ist Ralf Rangnicks Elf gegen Israel. Von Sport Heute 17.11.2026, 19:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick macht seine Ansage wahr und wirft im letzten Nationalteam-Spiel des Jahres gegen Israel die Rotationsmaschine an. Gleich zwei Debütanten dürfen ihr Debüt im A-Team feiern. Rangnick nimmt im Vergleich zum letzten Spiel insgesamt acht Änderungen vor.

Möglich ist das, weil Österreich mit einem 1:0-Sieg über Irland bereits den Aufstieg in die Elite-Liga der Nations League fixiert hat – das letzte Gruppenspiel hat nun einen leichten Testspiel-Charakter.

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Das ist die ÖFB-Startformation gegen Israel: Jungwirth – Mwene, Affengruber, Bacher, Laimer – Seiwald, Weinhandl, Horvath, Floruz – Kalajdzic, Adamu

ÖFB-Juwel startet als Sechser

Wie von Rangnick bereits angekündigt, wird Luca Weinhandl seinen ersten Auftritt im österreichischen Nationalteam bekommen. Das ÖFB-Juwel wurde vom Teamchef bereits in den vergangenen Tagen in den höchsten Tönen gelobt.

Auch im Tor gibt es einen Debütanten: LASK-Goalie Lukas Jungwirth wird anstelle von Alexander Schlager zwischen den Pfosten stehen. Ein weiteres Debüt wird es wohl im Laufe des Spiels geben: Rangnick kündigte an, dem nachnominierten Yannik Spalt seine ersten Minuten im ÖFB-Trikot zu geben.

Rangnick plagen Verletzungssorgen

Schon vor der Partie war klar, dass aufgrund Österreichs wachsendem Lazarett eine neu zusammengewürfelte Startformation vor der Geisterkulisse in Debrecen auflaufen wird. Gleich zwölf (!) Spieler stehen Rangnick aufgrund von Verletzungen nicht zur Verfügung. Zuletzt reisten Yusuf Demir (Knieprellung) und Romano Schmid (persönliche Gründe) von der Mannschaft ab. Zuvor verletzten sich bereits die Leistungsträger Patrick Wimmer und Xaver Schlager.