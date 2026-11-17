i Luca Weinhandl ist der 31. Debütant unter Ralf Rangnick im ÖFB-Team. GEPA pictures Weinhandl gibt Debüt "Hat mir zugesprochen" – Rangnick macht ÖFB-Juwel Mut Luca Weinhandl feiert gegen Israel sein Debüt im österreichischen Nationalteam. Ralf Rangnick gab dem ÖFB-Juwel vor der Partie einige Worte mit. Von Sport Heute 17.11.2026, 19:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit gerade einmal 17 Jahren steht Luca Weinhandl erstmals in der Startelf des österreichischen Nationalteams – damit ist er der viertjüngste (!) Debütant im ÖFB-Team. Beim abschließenden Nations-League-Spiel gegen Israel in Debrecen darf das Sturm-Juwel von Beginn an ran. Vor seinem ersten Einsatz in Rot-Weiß-Rot ist die Vorfreude riesig.

"Ich freue mich extrem aufs Spiel. Es ist jetzt alles schon sehr schnell gegangen. Das erste Spiel ist schon etwas ganz Besonderes", erzählt der Youngster im ORF-Interview.

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Von der rasanten Entwicklung will sich Weinhandl allerdings nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Aber ich mach mir jetzt nicht zu viel Druck", stellt der Mittelfeldspieler klar.

Rangnick gibt Weinhandl Rat mit

Auch Teamchef Ralf Rangnick hat vor der Partie das Gespräch mit seinem Schützling gesucht. Dabei ging es vor allem darum, dem 17-Jährigen die Nervosität zu nehmen. "Er hat mir zugesprochen. Dass ich so spielen soll wie bei Sturm und nicht extra nervös sein soll", verrät Weinhandl.

Dass Rangnick große Stücke auf den Nachwuchsspieler hält, machte der Deutsche bereits vor dem Duell mit Israel deutlich. "Er ist außerordentlich begabt, mit 17 Jahren habe ich das nicht oft erlebt", schwärmte der ÖFB-Teamchef über den Sturm-Profi.

Rangnick: "Sollen ihre hundert Prozent bringen"

Weinhandl ist nicht der einzige Neuling, der gegen Israel seine Chance erhält. Auch LASK-Tormann Lukas Jungwirth feiert sein Debüt im Nationalteam. Insgesamt nimmt Rangnick im Vergleich zum 1:0-Erfolg gegen Irland gleich acht Änderungen in der Startelf vor. Weinhandl beginnt dabei im defensiven Mittelfeld.

Für beide Debütanten hat Rangnick vor dem Anpfiff eine klare Botschaft. "Sie sollen ihre hundert Prozent bringen. Wenn die beiden ihre hundert Prozent bringen, dann ist es schon jede Menge", zeigte sich der Deutsche positiv.

Dabei ist die Ausgangslage für Österreich ungewohnt. Nach dem 1:0-Erfolg gegen Irland steht der Aufstieg in die höchste Liga der Nations League bereits fest. Sportlich geht es für die Rangnick-Elf gegen Israel damit um keine entscheidenden Punkte mehr.

An der Einstellung seiner Mannschaft soll das allerdings nichts ändern. "Es passiert ja nicht so oft, dass man mit der Nationalmannschaft in ein Wettbewerbsspiel im positiven Sinne um nichts mehr geht. Ich hab das genauso der Mannschaft gesagt, dass wir das Spiel absolut ernst nehmen. Dass jeder auf sich aufmerksam machen kann. Dass wir als Mannschaft eine richtig gute Leistung zeigen wollen. Und auch den Zuschauern zu Hause vor den Fernsehern einen unterhaltsamen Abend bieten."