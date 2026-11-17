i Fußball-Star Erling Haaland feiert. IMAGO/Bildbyran Nations League Haaland schießt Norwegen in letzter Sekunde weiter Riesiger Jubel bei Norwegen. Nach einem Last-Minute-Sieg gegen Dänemark schafften Erling Haaland und Co. den Sprung ins Nations-League-Viertelfinale. Von Sport Heute 17.11.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für ein Fußball-Drama in Kopenhagen! Norwegen hat sich mit einem spektakulären 3:2-Auswärtssieg gegen Dänemark ins Viertelfinale der Nations League gekämpft. Dabei lag die Mannschaft rund um Superstar Erling Haaland bereits mit 0:2 zurück. Doch der Manchester-City-Stürmer wurde mit einem Doppelpack zum Matchwinner.

Dabei erwischten die Dänen einen Traumstart. Ex-Sturm-Star Rasmus Höjlund nutzte einen verunglückten Rückpass zur frühen Führung (11.). Nur drei Minuten später erhöhte Kapitän Pierre-Emile Höjbjerg per Kopf auf 2:0. Norwegen stand früh mit dem Rücken zur Wand.

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Haaland als Matchwinner

Dann schlug Haaland zurück. Zunächst wurde ein Treffer des Torjägers nach VAR-Überprüfung wegen eines Armeinsatzes aberkannt (33.). Doch nur fünf Minuten später durfte der 26-Jährige tatsächlich jubeln. Martin Ödegaard spitzelte dem dänischen Torhüter den Ball vom Fuß, Haaland schob zum 1:2 ins leere Tor ein (38.).

Nach der Pause drückten die Norweger auf den Ausgleich. Haaland vergab zunächst mehrere gute Möglichkeiten, scheiterte unter anderem zweimal am stark reagierenden Dänen-Keeper Mads Hermansen. In der 84. Minute war es schließlich Arsenal-Star Ödegaard, der mit seinem Treffer zum 2:2 für neue Hoffnung sorgte.

Doch das Beste kam erst in der Nachspielzeit. Norwegen bekam einen Handelfmeter zugesprochen. Haaland übernahm die Verantwortung, blieb eiskalt und verwandelte zum umjubelten 3:2-Endstand (90+6.). Damit sicherte sich Norwegen Platz zwei in der Gruppe A4 und in letzter Sekunde das Ticket für das Nations-League-Viertelfinale. Die Auslosung steigt am 20. November in Nyon, die Viertelfinalspiele finden am 25. und 30. März statt.

Im Parallelspiel rehabilitierte sich Portugal für die Abfuhr gegen Dänemark und rang Wales mit 3:2 nieder. Bruno Fernandes (11.) Pedro Neto (43.) und Carlos Forbs (70.) netzten, Wales lag durch Treffer von David Brooks (13.) und Sorba Thomas (40.) zwischenzeitlich sogar mit 2:1 in Führung. Portugal ist klar Erster, Wales das Schlusslicht.