i Gibt den ÖFB-Spielern eine Note. GEPA pictures Nations-League-Sieg Stimme ab! Deine Noten für die ÖFB-Stars gegen Israel Österreichs Team hat die Nations League mit einem 1:1 gegen Israel abgeschlossen. Nun bist Du dran. Gib den ÖFB-Teamspielern Deine Note. Von Sport Heute 17.11.2026, 23:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Nationalteam hat das Länderspieljahr mit einem 1:1 gegen Israel abgeschlossen und bleibt damit in der Nations League ungeschlagen.

Die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick musste sich im ungarischen Debrecen, wo die Partie aufgrund der politischen Lage ausgetragen wurde, nach einem Rückstand mit einem Punkt begnügen. Für das ÖFB-Team ging es sportlich um nichts mehr, war bereits Tabellenführer. Rangnick nutzte die Gelegenheit für einige Umstellungen. Unter anderem feierten Luca Weinhandl und Lukas Jungwirth ihr Länderspieldebüt.

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Kalajdzic rettet Österreich

Dor Peretz brachte Israel in der 36. Minute mit einem sehenswerten Seitfallzieher in Führung. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Österreicher und kamen durch Kalajdzic in der 62. Minute zum verdienten Ausgleich. Der Stürmer staubte nach einem abgewehrten Schuss von Laimer zum 1:1 ab.

Österreichs Team bot vor 510 Fans in Debrecen aber durchaus Schonkost. Doch wie hast Du die Leistung der rot-weiß-roten Teamspieler gesehen? Stimme jetzt selbst ab und gib allen ÖFB-Kickern Deine Note.

Deine Noten für die ÖFB-Stars

Österreichs Team beendet die Nations League auf Platz eins der Gruppe B3, steigt in die A-Liga auf und holte zwölf Punkte aus sechs Spielen.