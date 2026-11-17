i Sasa Kalajdzic Reuters 1:1 gegen Israel Zwei ÖFB-Gesichter – die Noten für die Teamkicker Österreich holt gegen Israel ein 1:1 und zeigte dabei zwei Gesichter. Die Noten für die ÖFB-Teamspieler. Von Sport Heute 17.11.2026, 23:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

1:1 in Debrecen! Das ÖFB-Team holte einen Rückstand gegen Israel auf und beendete die Nations League damit ungeschlagen. Der Gruppensieg in der Liga B und der damit verbundene Aufstieg war bereits davor fix.

Erneut rettete ein Treffer von Sasa Kalajdzic die Truppe von Ralf Rangnick in Hälfte zwei. Davor hatte der Teamchef zur Pause korrigierend eingreifen und gleich drei Wechsel vornehmen müssen.

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Wer stach heraus, wer fiel ab? Hier die Noten zum Durchklicken:

Israel gegen Österreich – die Noten für die ÖFB-Kicker i ?

Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte brachten die Wechsel Stabilität. Im Finish drückte Österreich auf das zweite Tor. Der Jubel kam zu früh: Das vermeintliche 2:1 durch Michael Svoboda zählte nicht. Der eingewechselte Verteidiger war knapp aus dem Abseits gestartet.

Nach zwölf Ausfällen durch Verletzungen war Rangnick zu großen Umbauten gezwungen gewesen. In der Startelf standen acht Neue im Vergleich zum 1:0 gegen Irland.

Mit dem erst 17-jährigen Luca Weinhandl und Goalie Lukas Jungwirth standen zwei Debütanten von Beginn an am Platz. Sascha Horvath und Raul Florucz standen zum ersten Mal in der Startelf. In der Schlussphase debütierte auch Yanik Spalt.

Torschütze Kalajdzic: "Ich finde, es waren gute Abläufe dabei. Jeder von uns, auch ich, wir waren schlampig im Kontakt. Dann verspringt der Ball. Der Abschluss muss genauer sein. Aber, meine Güte."

"Erste Halbzeit hatten wir Probleme mit dem Gegenpressing. Aber es ist auch irgendwie verständlich, die Mannschaft hat so eigentlich noch nie gespielt. Deswegen fand ich es in Ordnung", erklärt der Angreifer.