i Teamchef Ralf Rangnick teilt aus. GEPA pictures Teamchef teilt aus Rangnick kontert Kritiker: "Viel Meinung, wenig Wissen" ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zieht nach dem Länderspieljahr 2026 Bilanz. Trotz des Aufstiegs in der Nations League gibt es immer wieder Kritik. Von Sport Heute 18.11.2026, 07:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Nationalteam blickt auf ein ereignisreiches Fußballjahr 2026 zurück. Nach der Weltmeisterschaft in Nordamerika und dem ungeschlagenen Aufstieg in die höchste Liga der Nations League zieht Teamchef Ralf Rangnick eine positive Bilanz. Gleichzeitig rechnet der 68-Jährige mit Kritikern seiner Spielweise ab.

"Emotional" – mit diesem Wort beschreibt Rangnick das abgelaufene Länderspieljahr. Bei der WM erreichte Österreich zwar die K.o.-Phase, konnte dabei aber nicht immer sein volles Potenzial ausschöpfen. In der Nations League blieb die ÖFB-Elf hingegen ungeschlagen und sicherte sich den Gruppensieg.

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"Wir haben in diesem Jahr nur zwei Spiele verloren, und das gegen den amtierenden Weltmeister und Vizeweltmeister. Alle anderen Spiele haben wir entweder gewonnen oder Unentschieden gespielt", erklärt Rangnick. Angesichts der zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle zeigt sich der Deutsche mit der Bilanz zufrieden. Gleichzeitig betont er, dass in seiner Mannschaft noch viel Entwicklungspotenzial stecke.

Teilt gegen Kritiker aus

Deutliche Worte findet der Teamchef hingegen für die Diskussionen rund um seine bevorzugte Spielweise. Seit der WM wird verstärkt über das intensive Pressing und Gegenpressing der Österreicher diskutiert. Rangnick kann mit manchen Forderungen allerdings wenig anfangen.

"Man muss immer schauen, wer etwas sagt und wie viel Wissen dahintersteckt. Manchmal ist es ziemlich viel Meinung für relativ wenig Wissen", schießt der 68-Jährige gegen seine Kritiker. Zwar sieht er beim Ballbesitzspiel noch Verbesserungspotenzial, eine Abkehr von seiner bisherigen Philosophie kommt für ihn aber nicht infrage.

Israel gegen Österreich – die Noten für die ÖFB-Kicker i ?

"Wenn dann Aussagen kommen, wir sollten nicht mehr so viel Pressing und Gegenpressing spielen, kann ich tatsächlich nur die Schultern hochziehen oder den Kopf schütteln", stellt Rangnick klar. Als Beispiel nennt er England, das gegen Weltmeister Spanien mit intensivem Pressing überzeugt habe.

Noch deutlicher wird der ÖFB-Coach bei der Frage nach einer möglichen Änderung der Spielweise: "Wenn wir jetzt sagen würden, wir spielen nicht mehr so, dann sind wir wieder da, wo Österreich vor viereinhalb Jahren war. Ob sich das wirklich viele Menschen in Österreich wünschen, wage ich zu bezweifeln."

Für die Zukunft setzt Rangnick vor allem auf die nächste Generation. Gleich 13 Spieler feierten 2026 ihr Debüt im Nationalteam. Mehr waren es zuletzt 2002, als 19 Neulinge erstmals für Österreich aufliefen.

Talente wie Paul Wanner, Carney Chukwuemeka, Luca Weinhandl, Yanik Spalt und Vasilije Markovic sollen künftig eine wichtige Rolle spielen. "Wir haben ein paar Junge, die nachrücken, bei denen ich mir vorstellen kann, dass sich spannende Entwicklungen abzeichnen könnten", erklärt Rangnick.

Auch Mittelfeldmotor Nicolas Seiwald zeigt sich nach dem abschließenden 1:1 gegen Israel begeistert vom Nachwuchs: "Es ist schön zu sehen, dass Österreich wirklich geile Kicker hat. Jetzt müssen wir sie etablieren."

Mit der Rückkehr verletzter Stammspieler und den zahlreichen jungen Talenten sieht Rangnick sein Team für 2027 gut aufgestellt. Sein Ziel bleibt klar: Die bewährten Stärken beibehalten und gleichzeitig spielerisch den nächsten Schritt machen.