i Ralf Rangnick über Jannik Spalt: "Ein perfekter Ball." IMAGO/DeFodi Images "Spannend zu verfolgen" Rangnick schwärmt nach Debüt von ÖFB-Juwel Yannik Spalt reichten gegen Israel zehn Minuten um aufzuzeigen – er bereitete beinahe den Siegtreffer vor. Ralf Rangnick schwärmte. Von Sport Heute 18.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beinahe wäre Yannik Spalt bei seinem Debüt im österreichischen Nationalteam zum Matchwinner geworden. Beim 1:1 gegen Israel wurde der 19-Jährige erst in der 87. Minute eingewechselt, sorgte in der Nachspielzeit aber noch beinahe für den ÖFB-Sieg.

Mit einer präzisen Flanke aus dem Halbfeld bediente er Michael Gregoritsch, der den möglichen Siegtreffer aus kurzer Distanz vergab. Besonders Teamchef Ralf Rangnick zeigte sich nach dem Schlusspfiff vom Auftritt des Stuttgart-Legionärs begeistert.

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"Ich fand auch Jannik Spalt in den letzten zehn Minuten gut. Wenn der letzte Ball rein geht von Gregerl. Das war natürlich ein perfekter Ball, den er reinbringt. Und er hatte sonst auch zwei, drei gute Szenen", lobte der Deutsche seinen Schützling.

Rangnick traut Spalt Bundesliga-Einsätze zu

Dabei musste Spalt bei seiner Premiere auf einer ungewohnten Position aushelfen. Der eigentlich im zentralen Mittelfeld beheimatete Allrounder ersetzte Konrad Laimer und übernahm die Rolle des Linksverteidigers. Trotz seiner kurzen Einsatzzeit und der neuen Aufgabe präsentierte sich der Youngster äußerst souverän.

Rangnick sieht im 19-Jährigen jedenfalls großes Potenzial. "Es sind Jungs, die da kommen, wo es spannend wird, das zu verfolgen – und wo ich auch mit großer Vorfreude schaue, was da passiert."

Der ÖFB-Teamchef ging sogar noch einen Schritt weiter und traut Spalt künftig auch bei seinem deutschen Klub mehr Einsatzzeit zu. "Wenn er so auftritt, wie bei uns im Training, halte ich es für möglich, dass er auch bei Stuttgart öfter spielt", prophezeit der Deutsche.

"Ich war schon nervös"

Für Spalt selbst ist der erste Einsatz im Nationalteam ein besonderer Moment. Nach dem Schlusspfiff überwog trotz des verpassten Siegtreffers die Freude.

"Ich bin einfach froh, dass ich reingekommen bin. Es hat Spaß gemacht. Am Ende schade, dass die Flanke nicht aufgegangen ist. Aber ehrlich gesagt, bin ich einfach nur froh über das Debüt und bin dankbar", erzählte der 19-Jährige im ORF-Interview.

Seine beinahe spielentscheidende Hereingabe hatte der Youngster selbst nicht mehr genau vor Augen. "Ich habe es gar nicht mehr richtig im Kopf, aber ich glaube, da wäre auf jeden Fall mehr drinnen gewesen", schilderte der Stuttgart-Profi.

Dass er vor seiner Premiere durchaus angespannt war, gab Spalt offen zu. "Ich war schon nervös, das kann ich auch zugeben. Ich hatte genug Zeit, um mich vorzubereiten. Die Mitspieler haben mich super aufgenommen, und dann war es top."