i David Alaba feilt an seiner Rückkehr. IMAGO/Jonathan Moscrop Sonntag in Bologna ÖFB-Star Alaba steht bei Udinese vor dem Comeback Vor 39 Tagen verletzte sich David Alaba an der Wade. Nun soll der ÖFB-Star auf den Rasen zurückkehren. Von Sport Heute 18.11.2026, 15:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tolle Neuigkeiten aus Italien! David Alaba steht bei Udinese Calcio vor dem Comeback. Der 34-Jährige soll laut lokalen Medien am Sonntag (15 Uhr) im Auswärtsspiel gegen Bologna wieder dem Kader angehören.

Der ÖFB-Legionär hatte sich im Oktober im Match gegen Lecce an der Wade verletzt, fiel danach für vier Serie-A-Partien aus.

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Bitter: Just in dieser Phase rutschte Udinese auf den letzten Tabellenrang ab, musste Coach Kosta Runjaic gehen. Paolo Zanetti übernahm, versucht nun, das Ruder herumzureißen. Nach elf Runden hält der Verein aus Friaul bei fünf Zählern.

Im Idealfall gelingt der Turnaround mit Alaba. Der vierfache Champions-League-Sieger heuerte Ende September bei den Italienern an. In den ersten Wochen versuchte der ehemalige Real- und Bayern-Star, seinen Trainingsrückstand aufzuholen. Beim Debüt gegen den FC Torino spielte der Innenverteidiger 13 Minuten, gegen Lecce 45. Dann streikte der Körper.

Wegen der Verletzung fehlte Alaba Österreich in der Nations League gegen Irland (1:0) und Israel (1:1). "Hoffentlich ist er bald wieder fit", meinte David Affengruber. Nici Seiwald: "Es ist bitter, dass unser Kapitän nicht zur Verfügung steht. Mit seiner Art und Spielweise geht er uns ab, auch wenn wir richtig viele gute Innenverteidiger haben."