i Beim Kochen greifen wir fast täglich zum Kochlöffel. iStock/mzub Küchenutensilien im Vergleich Holz oder Plastik – welcher Kochlöffel ist besser? Ob beim Suppekochen oder Saucenrühren: Der Kochlöffel ist ständig im Einsatz. Doch macht es einen Unterschied, ob er aus Holz oder Plastik besteht? Von Heute Life 17.11.2026, 15:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Sauce köchelt auf dem Herd, schnell noch einmal umrühren – und schon greift man zum Kochlöffel. Ob der aus Holz oder Kunststoff besteht, ist für viele reine Geschmackssache. Doch tatsächlich gibt es Unterschiede, die beim Kochen wichtig werden können. Denn während das eine Material mit natürlichen Eigenschaften punktet, wirft das andere Fragen rund um Mikroplastik und Hitze auf. Aber welcher Kochlöffel ist wirklich die bessere Wahl?

Holz hat einen überraschenden Vorteil

Holzkochlöffel gelten oft als altmodisch, haben aber einiges zu bieten. Besonders interessant: Bestimmte Holzarten enthalten Gerbstoffe, die das Wachstum von Bakterien hemmen können. Hinzu kommt die poröse Struktur. Sie nimmt Feuchtigkeit auf und kann Keimen dadurch Wasser entziehen. Studien haben gezeigt, dass Holz unter bestimmten Bedingungen durchaus hygienische Vorteile haben kann.

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Ein weiterer Pluspunkt: Beim Umrühren gelangt kein Mikroplastik aus dem Holz ins Essen. Außerdem vertragen geeignete Holzkochlöffel die üblichen Temperaturen beim Kochen gut.

Warum Holz trotzdem nicht immer besser ist

So praktisch das Naturmaterial ist, bei der Reinigung braucht es etwas mehr Aufmerksamkeit. Holzkochlöffel gehören grundsätzlich nicht in den Geschirrspüler. Das lange Einweichen und die hohen Temperaturen können das Holz aufquellen lassen. Mit der Zeit entstehen möglicherweise Risse, in denen sich Bakterien festsetzen.

Kunststoff: Praktisch, aber nicht ohne Risiko

Kochlöffel aus Kunststoff haben einen entscheidenden Vorteil: Viele Modelle dürfen in die Spülmaschine. Das erleichtert die gründliche Reinigung, besonders nach Kontakt mit rohen Lebensmitteln. Doch beim Kochen kommt es auch auf die Temperatur an. Durch Hitze und längeren Kontakt mit Lebensmitteln können unter Umständen Stoffe aus dem Kunststoff ins Essen übergehen.

Das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat beispielsweise untersucht, ob bestimmte Bestandteile aus Kochutensilien aus Polyamid freigesetzt werden. Bei einigen getesteten Produkten wurden erhöhte Mengen festgestellt. Auch Mikroplastik durch Abrieb ist grundsätzlich möglich. Bei normalem Gebrauch ist laut BfR allerdings kein nennenswerter Abrieb zu erwarten.

Diesen Fehler solltest du vermeiden

Wer einen Kunststoffkochlöffel verwendet, sollte ihn nicht unnötig lange im heißen Topf oder in der Pfanne liegen lassen. Denn je höher die Temperatur und je länger der Kontakt, desto eher können Stoffe aus dem Material auf Lebensmittel übergehen. Besonders bei Temperaturen über 70 Grad ist Vorsicht sinnvoll.