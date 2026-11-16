i Eine Kiwi samt Schale essen? Was zunächst seltsam klingt, soll besonders gesund sein. Pexels/AS Photography Haarige Angelegenheit Kiwi-Schale mitessen? Was du unbedingt wissen musst Einfach reinbeißen statt schälen? Immer mehr Menschen essen Kiwis samt Schale – doch dabei gibt es einiges zu beachten. Von Heute Life 16.11.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du schneidest eine Kiwi auf, löffelst das Fruchtfleisch heraus und wirfst die Schale weg. So machen es die meisten - doch andere essen das Obst mitsamt ihrer haarigen Schale. Das klingt zunächst wenig appetitlich, soll aber besonders gesund sein. Was steckt wirklich dahinter?

Mehr Ballaststoffe dank haariger Schale

Kiwis sind schon ohne Schale echte Nährstoffpakete. Sie liefern Vitamin C, Kalium und weitere wichtige Inhaltsstoffe. Besonders das Vitamin C unterstützt unter anderem die normale Funktion des Immunsystems. Doch ausgerechnet der Teil, den wir gewöhnlich entsorgen, hat es in sich. Denn in der Schale stecken zusätzliche Ballaststoffe, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe. Eine Untersuchung aus Großbritannien zeigt, wie groß der Unterschied sein kann: Während das Fruchtfleisch knapp drei Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm enthält, sind es in der Schale rund acht Gramm.

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Wer die Schale mitisst, kann seine Ballaststoffaufnahme also erhöhen. Das ist durchaus sinnvoll, denn Ballaststoffe unterstützen die Verdauung und tragen zu einer gesunden Darmfunktion bei.

Doch die gesunde Schale hat einen Haken

So verlockend der zusätzliche Nährstoffkick klingt, ganz ohne Nachteile ist der Trend nicht. Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart (CVUA) hat 14 Kiwi-Proben mit und ohne Schale auf Pestizidrückstände untersucht. Das Ergebnis dürfte manchen überraschen: Mit Schale enthielten die Früchte im Durchschnitt etwa viermal so viele Rückstände wie ohne.

Konkret wurden mit Schale durchschnittlich 0,77 Milligramm pro Kilogramm gemessen, ohne Schale waren es 0,18 Milligramm. Allerdings gibt es auch Entwarnung: In keiner der untersuchten Proben wurden die gesetzlichen Rückstandshöchstgehalte überschritten. Eine akute Gesundheitsgefahr wurde durch die nachgewiesenen Mengen nicht festgestellt.

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Auch eine Ewigkeitschemikalie wurde entdeckt

Bei der Untersuchung stießen die Fachleute außerdem auf Trifluoressigsäure, kurz TFA. Die besonders langlebige Chemikalie kann unter anderem beim Abbau bestimmter Pestizide entstehen. Das Überraschende: Anders als bei vielen anderen Rückständen machte es bei TFA kaum einen Unterschied, ob die Kiwi geschält war oder nicht. Die Substanz wurde sowohl in der Schale als auch im Fruchtfleisch nachgewiesen. Das deutet darauf hin, dass die Pflanze TFA über ihre Wurzeln aufnimmt und im Inneren verteilt.

TFA steht wegen möglicher gesundheitlicher Auswirkungen in der Kritik. Die europäische Chemikalienagentur befasst sich mit einer strengeren Gefahreneinstufung. Durch die in den untersuchten Kiwis gefundenen Mengen sind laut CVUA jedoch keine akuten gesundheitlichen Folgen zu erwarten.

Bio-Kiwis haben die Nase vorn

Wer seine Kiwi künftig komplett verputzen möchte, sollte beim Einkauf genauer hinschauen. Das Untersuchungsamt empfiehlt, beim Verzehr der Schale bevorzugt zu Bio-Kiwis zu greifen. Frühere Untersuchungen zeigten bei diesen deutlich geringere durchschnittliche Pestizidrückstände als bei konventionell angebauten Früchten. Wichtig ist außerdem, die Kiwi vor dem Essen gründlich unter fließendem Wasser abzuspülen und dabei vorsichtig abzureiben. So lässt sich zumindest ein Teil der oberflächlichen Rückstände entfernen.

Wem die pelzige Schale unangenehm ist, kann übrigens zu glattschaligen Sorten wie Gold-Kiwis greifen.