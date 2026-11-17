i Der steirische "Ziegen Peter im Weinblatt" holte bei den World Cheese Awards 2026 den Titel "Best Austrian Cheese" und Super Gold. Pranz Kleiner Steirer räumt ab! "Ziegen Peter": Das ist der beste Käse Österreichs Ein steirischer Ziegen-Camembert holte sich bei den World Cheese Awards den Titel "Best Austrian Cheese". Dahinter steckt ein kleiner Familienbetrieb. Von Christine Scharfetter 17.11.2026, 15:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kleiner Familienbetrieb aus der Steiermark spielt plötzlich ganz groß auf: Die Premiumkäserei Pranz hat bei den World Cheese Awards 2026 in Córdoba, Spanien, ordentlich abgeräumt. Ihr "Ziegen Peter im Weinblatt" wurde nicht nur mit Super Gold ausgezeichnet, sondern erhielt auch die begehrte Sonderauszeichnung "Best Austrian Cheese". Damit geht der Titel für Österreichs besten Käse an einen handgemachten Ziegen-Camembert.

Ein Weinblatt macht den Käse zum Star

Was macht den preisgekrönten Käse so besonders? Dahinter steckt jede Menge Handarbeit und ein ungewöhnlicher Kniff: Der "Ziegen Peter im Weinblatt" wird aus Ziegenmilch hergestellt, von Hand gefertigt und darf zunächst 14 Tage reifen. Während dieser Zeit wird er täglich gewendet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Vor dem Einpacken bekommt der Käse ein Weinblatt vom eigenen Hof verpasst. In den folgenden sieben bis acht Tagen wächst dieses in den Edelschimmel ein. Das Ergebnis ist nicht nur optisch ein Hingucker: "Durch die Spannung des Blattes macht es beim Anschneiden einen Knacks", erklärt Benedikt Pranz. Auch geschmacklich sorgt das Weinblatt für eine besondere Note. Der Käse schmecke intensiver, dazu komme das Aroma des Blattes.

Vom Familienbetrieb auf die internationale Bühne

Hinter dem Erfolg steckt kein großer Industriebetrieb, sondern eine Käserei mit langer Familientradition. Vor rund 40 Jahren gründete Josef Pranz den Betrieb, seit 2022 führt sein Sohn Benedikt das Unternehmen weiter.

Die Milch für die Spezialitäten stammt direkt vom eigenen Hof: 15 Saanenziegen, rund 100 Schafe und vier Jersey-Rinder liefern die wertvolle Grundlage. Die gesamte Milch wird vor Ort zu unterschiedlichen Käsespezialitäten verarbeitet.

Dass ausgerechnet ein kleiner Familienbetrieb international für Aufsehen sorgt, macht die Auszeichnung für Benedikt Pranz besonders emotional. "Bei insgesamt 5.330 eingereichten Käsesorten aus 45 Ländern ist diese Auszeichnung für uns etwas ganz Besonderes." Sie zeige, dass auch ein kleines Team mit viel Leidenschaft, Herzblut und Qualitätsbewusstsein auf der großen Bühne bestehen könne, so der 26-Jährige.

Gleich zwei Medaillen

Doch der "Ziegen Peter" war nicht der einzige Erfolg der Premiumkäserei. Auch der "Schaf Feta mit Knoblauchpfeffer" überzeugte die internationale Jury und wurde mit Gold ausgezeichnet.

Der "Schaf Feta mit Knoblauchpfeffer" wurde mit Gold ausgezeichnet. Pranz

Die World Cheese Awards zählen zu den bedeutendsten internationalen Käsewettbewerben. Insgesamt waren heuer acht österreichische Milchverarbeiter mit 97 Käsesorten vertreten. Die Konkurrenz war also groß – umso bemerkenswerter ist der Erfolg aus der Steiermark.