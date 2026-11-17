i Den Bratapfel gibt es klassisch, aber auch in vielen anderen Varianten. iStock/ Viktoria Hodos Winter-Genuss So gelingt der perfekte Bratapfel Ob klassisch, vegan oder herzhaft – Bratäpfel sind das perfekte Winterdessert. So bereitest du sie in verschiedenen Varianten zu. Von Heute Life 17.11.2026, 12:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bratäpfel gehören zum Winter wie Schnee. Wenn draußen die Temperaturen sinken, wärmt dieses traditionelle Dessert Körper und Seele. Dabei muss es nicht immer die klassische Variante sein – es gibt für jeden Geschmack die passende Zubereitung.

Für den klassischen Bratapfel höhlst du den Apfel aus und füllst ihn zum Beispiel mit Marzipan. Dann kommt er in den Ofen, bis er weich ist und duftet. Dazu passt Vanillesoße oder eine Kugel Vanilleeis.

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Nach Angaben von 24garten.de sind Bratäpfel nicht automatisch vegan. Geröstete Mandeln werden meist in Butter geschwenkt. Wer auf tierische Produkte verzichten möchte, ersetzt Butter einfach durch pflanzliche Alternativen. Für eine vegane Vanillesoße kratzt du das Vanillemark aus der Schote, kochst es mit Pflanzendrink und einem Süßungsmittel auf, rührst Speisestärke ein und lässt alles eindicken.

Kreative Varianten im Dessertglas

Du willst deine Gäste richtig beeindrucken? Dann schneide den Apfel in Stücke und koche ihn mit Zimt und Vanillezucker, bis er weich, aber noch nicht zerfallen ist. Diese Stücke schichtest du im Dessertglas mit Mascarpone, Schokoladencreme oder Joghurt. Auch Crumble oder Porridge lassen sich hervorragend mit Bratapfel kombinieren.

Wer es herzhaft mag, füllt den Apfel mit cremigem Käse wie Camembert oder Ziegenkäse. Auch Speck oder Hackfleisch passen gut hinein. Für Wagemutige darf es auch Blutwurst sein.

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So wird der Bratapfel zum Hingucker

Für die perfekte Präsentation gibst du einen Spiegel aus Vanillesoße oder Fruchtsauce auf den Teller. Darunter arrangierst du fächerförmig angeordnete Apfelscheiben, dazu eine Kugel Vanilleeis. Dekoriere alles mit Zimtstangen, Zimtpulver und gehackten Nüssen – fertig ist das Winterdessert, das alle begeistert.